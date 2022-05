Unia Europejska chce zapełnić magazyny gazu w 85 procentach do listopada 2022 roku Alert

Parlament Europejski (PE) przedstawił zarys nowych przepisów, które zobowiążą państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE) do zapełnienia magazynów gazu przed zimą i w przyszłym roku. Do listopada tego roku mają być one zapełnione w 85 procentach, później będzie to 90 procent.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę i gwałtownym wzrostem cen energii, kraje UE zobowiązały się do napełnienia podziemnych magazynów gazu na swoim terytorium. Będą dążyć do zapełnienia ich w co najmniej 85 procentach do pierwszego listopada 2022 roku. W kolejnych latach, cel ma wynosić 90 procent.

– To kolejne bezprecedensowe osiągnięcie, biorąc pod uwagę napięty harmonogram, spowodowany wojną rosyjską na Ukrainie. Stawką jest tutaj zabezpieczenie dostaw gazu na przyszłą zimę dla wszystkich Europejczyków. Dlatego godne uwagi jest to, że mamy teraz ogólnounijny cel napełnienia magazynów gazu do pierwszego listopada 2022 roku – powiedział europoseł Jerzy Buzek.

Buzek podkreślił strategiczne znaczenie magazynów gazu. – Dane pokazują, że magazyny dostarczają 25-30 procent gazu zużywanego każdej zimy. Ponadto obiekty magazynowe są uważane za infrastrukturę krytyczną i przyczyniają się do amortyzacji szoków cenowych i podażowych. Dlatego wprowadzamy mechanizm, który zapewni, że magazyny gazu w UE nie będą już kontrolowane przez tych, którzy napędzają spekulacyjne wzrosty cen i kryzysy dostaw – zaznaczył.

Jerzy Buzek dodał, że wynegocjowane regulacje otwierają państwom członkowskim możliwość korzystania m.in. z magazynów gazu na Ukrainie. – Parlament Europejski gorąco zachęca wszystkie państwa członkowskie do udziału w takiej współpracy. Miałaby ona wymiar zarówno praktyczny, jak i symboliczny – podsumował.

Parlament Europejski zamierza głosować nad tym porozumieniem podczas sesji plenarnej w czerwcu.

Stan napełnienia instalacji magazynowych w Polsce można śledzić m.in. na stronie Gas Storage Poland.

Grupa EPL/Jędrzej Stachura