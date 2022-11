Unia Europejska przygotowała pakiet pomocowy dla Mołdawii Alert

Komisja Europejska przygotowała pakiet pomocy energetycznej o wartości 200 mln euro, który ma pomóc Mołdawii w zabezpieczeniu potrzeb energetycznych w sezonie jesienno-zimowym – poinformowała przewodnicząca KE Ursula von der Leyen.

Komisja Europejska. Źródło: Europa.eu

Pakiet składa się ze 100 mln euro dotacji oraz 100 mln euro pożyczki. Kiszyniów dostanie pierwszą transzę w styczniu 2023 roku. Poza wspomnianymi 200 mln euro, KE przygotuje dodatkowy pakiet o wartości 50 mln euro, który ma pomóc społeczeństwu Mołdawii przetrwać sezon zimowy. Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na subsydia dla najbiedniejszych.

Komisja zobowiązała się również w pomocy w zorganizowania dalszej pomocy w ramach Platformy Wsparcia Mołdawii. Spotkanie platformy odbędzie się 21 listopada w Paryżu.

Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła, że UE jest bliskim partnerem Mołdawii. Von Der Leyen przekazała, że tylko w 2021 roku Bruksela przekazała Mołdawii w ramach dotacji i pożyczek 840 mln euro.

– Mołdawia pokazuje swoje przywiązanie do wartości, które leżą u podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej. Mały kraj o wielkim sercu. I bardzo się cieszę, że Mołdawia jest teraz krajem kandydującym do Unii Europejskiej. Zasługujecie na to – dodała von der Leyen.

S&P Platts/Mariusz Marszałkowski