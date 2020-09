Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do wstrzymania budowy Nord Stream 2 Alert

Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów przyjął rezolucję ws. próby zabójstwa Aleksieja Nawalnego. Europosłowie proponują m.in zablokowanie budowy gazociągu Nord Stream 2 w ramach ukarania Rosji.

Rezolucja przeciwko Nord Stream 2

W głosowaniu wzięło udział 688 eurodeputowanych, z czego za rezolucją zagłosowało 532, przeciw 84 a 72 wstrzymało się od głosu.

Wśród postulatów, Parlament Europejski wzywa do otwarcia międzynarodowego śledztwa z udziałem UE, OPCW, ONZ oraz Rady Europy. Wzywa również władze rosyjskie do współpracy w dochodzeniu.

Europosłowie wzywają państwa członkowie UE do ponownego skoordynowania swoich działań przeciwko agresywnym działaniom podejmowanym przez Federację Rosyjską.

Wśród proponowanych działań rezolucja wymienia:

– Wezwanie do oceny relacji UE-Rosja pod kątem pięciu filarów funkcjonowania UE i przestrzegania ich przez Rosję,

– Wezwanie państw do dalszej izolacji Rosji na arenie międzynarodowej, m.in forach G7, oraz przeglądu współpracy UE w różnych formatach,

– Wdrożenie europejskiej listy sankcji na wzór amerykańskiej Listy Magnickiego, która zawierałaby nazwiska i nazwy firm odpowiedzialnych za utrzymywanie rosyjskiego reżimu,

– Wezwanie państw unijnych do wstrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2 do czasu zmiany agresywnej polityki Rosji, a jeżeli taka zmiana nie nastąpi, to do całkowitego zarzucenia projektu,

– Wezwanie do przyjęcia strategii wobec dysydentów, organizacji pozarządowych, niezależnym mediom oraz organizacjom społecznym, tak aby ułatwić im wjazd, studiowanie i pobyt na terenie państw UE,

– Przygotowanie strategii przyszłych relacji z demokratyczną Rosją.

Mariusz Marszałkowski/Bartłomiej Sawicki