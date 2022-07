Dwutlenek węgla z polskiej cementowni trafi na dno morza. Dwa miliardy euro z Unii na czyste technologie Alert

Unia Europejska inwestuje prawie 2 miliardy euro w czyste technologie. Wybrano 17 projektów wielkoskalowych, które zostaną sfinansowane z Funduszu Innowacyjności. Wśród państw-beneficjentów jest też Polska, która zyska dofinansowanie wychwytu CO2 w cementowni. Ten gaz cieplarniany trafi potem na dno morza.

Budynek Komisji Europejskiej. fot. flickr.com/libereurope (CC BY 2.0)

UE przeznaczy 1,8 milinów euro na innowacyjną energetykę

Unia Europejska wybrała 17 projektów, które mają wdrażać czyste technologie. Inwestycja zostanie sfinansowana z funduszu innowacji, z którego łącznie zostanie przeznaczone 1,8 miliardy euro na projekty zbliżające UE do transformacji energetycznej.

– Dzisiejsze dotacje wspierają innowacyjne przedsiębiorstwa w całej Europie w rozwijaniu najnowocześniejszych technologii, których potrzebujemy, aby stymulować transformację ekologiczną. Fundusz innowacyjny jest ważnym narzędziem zwiększania skali innowacji w dziedzinie wodoru odnawialnego i innych rozwiązań dla przemysłu europejskiego. W porównaniu z pierwszą rundą wypłat dostępne środki wzrosły o 60 proc., co pozwoliło nam podwoić liczbę wspieranych projektów. Jest to duży bodziec do dekarbonizacji sektora energochłonnego w Unii Europejskiej – powiedział wieceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Innowacje zostaną wprowadzone w kilku sektorach: energochłonnym, wodoru, energii ze źródeł odnawialnych, wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz produkcji kluczowych komponentów dla magazynowania energii, a także odnawialnych źródeł energii (OZE). Projekty, które zostały wybrane przez UE będą realizowane w Bułgarii, Polsce, Finlandii, Niemczech, Islandii, Francji, Niderlandach, Norwegii i Szwecji. Będą to inwestycje wielkoskalowe, czyli takie, których koszt przekracza 7,5 milionów euro.

Wybrane projekty musiały spełnić określone kryteria, które zostały określone zgodnie z założeniami transformacji energetycznej i ich zdolności obniżania emisji. W cementowni w Niemczech będą pracować nad wychwytywaniem dwutlenku węgla, który w następnej kolejności zostanie wykorzystany jako surowiec. W polskiej cementowni natomiast, zostanie stworzony łańcuch wychwytywania dwutlenku węgla na miejscu i jego późniejszego składowania na obszarach morskich. W Holandii będą prowadzone prace nad produkowaniem, dystrybuowaniem i wykorzystywaniem wodoru odnawialnego dzięki zasobom pozyskanym z morskiej energii wiatrowe. Wybranych projektów jest 17 i szacuje się, że łącznie mogę ograniczyć 136 milionów ton CO2 w ciągi pierwszych 10 lat od ich uruchomienia.

Środki funduszu pochodzą z unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS) i do 2030 roku wyniosą ponad 38 mld euro.

Komisja Europejska/Maria Andrzejewska