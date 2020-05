URE: Ceny referencyjne aukcji OZE wchodzą w życie Alert

for. Pixabay

Ceny referencyjne określają maksymalny poziom cen ofert składanych przez producentów zielonej energii w aukcjach. Ich wyznaczenie jest zatem jednym z warunków umożliwiających regulatorowi ogłoszenie aukcji na sprzedaż energii z OZE w 2020 roku – informuje Urząd Regulacji Energetyki (URE).

Wiatr i słońce

Rozporządzenie ministra klimatu z 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 roku oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 4 maja 2020 roku (poz. 798) i wchodzi w życie 19 maja br. Określa ono maksymalne ceny, po jakich w ramach aukcji, które zostaną przeprowadzone w 2020 roku, wytwórcy będą mogli sprzedać energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, a także okres wsparcia do którego uprawnieni będą zwycięzcy tych aukcji – 15 lat.

Ceny referencyjne dla wiatru i słońca nieco niższe niż przed rokiem. Pozostałe technologie mogą liczyć na wyższe ceny.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin, podsumowując ubiegłoroczne aukcje, zaznaczał, że wtedy została sprzedana blisko połowa przewidzianej do zakontraktowania energii (49 procent ilości), a jej wartość stanowiła 30 procent łącznej kwoty przewidzianej przez ustawodawcę na wsparcie OZE. – Taka proporcja oznacza, że zakontraktowana w wyniku aukcji w 2019 roku energia była tańsza, niż zakładał ustawodawca. To pokazuje także, że system aukcyjny jest instrumentem, którego efekty przekładają się na realizację realnej infrastruktury wytwórczej po najniższym możliwym koszcie – wskazywał.

Zgodnie z rozporządzeniem, maksymalne wsparcie dla farm wiatrowych o mocy większej niż 1 MW wyniesie w tym roku 250 zł/MWh (o 35 zł/MWh mniej niż rok wcześniej). Stawka dla instalacji fotowoltaicznych wyniesie nie więcej niż 360 zł/MWh dla jednostek mniejszych (nie większych niż 1 MW) i 340 zł/MWh dla tych o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW (w obu przypadkach jest to o 25 zł/MWh mniej niż w 2019 r.). Warto przypomnieć, że w zeszłorocznej aukcji dedykowanej nowym, dużym (o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW) instalacjom wykorzystującym energię wiatru i słońca, najtańsza energia została sprzedana za prawie 163 zł/MWh, a najdroższa za 233 zł/MWh.

Maksymalne ceny wzrastają m.in. dla:

• instalacji wytwarzających energię w wysokosprawnej kogeneracji i wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy o mocy zainstalowanej mniejszej niż 0,5 MW (z 700 zł/MWh do 760 zł/MWh), o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW i o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW (z 670 zł/MWh do 700 zł/MWh) i większej niż 1 MW (z 640 zł/MWh do 670 zł/MWh);

• instalacji wytwarzających energię w wysokosprawnej kogeneracji i wykorzystujących biogaz pochodzący z oczyszczalni ścieków o mocy zainstalowanej mniejszej niż 0,5 MW (z 480 zł/MWh do 510 zł/MWh) i o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW (z 445 zł/MWh do 475 zł/MWh);

• elektrowni wodnych o mocy zainstalowanej mniejszej niż 0,5 MW (z 550 zł/MWh do 620 zł/MWh), o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW i nie większej niż 1 MW (z 500 zł/MWh do 560 zł/MWh) i o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW (z 480 zł/MWh do 535 zł/MWh);

• instalacji biomasowych lub układów hybrydowych (z 435 zł/MWh do 465 zł/MWh);

• instalacji biomasowych, instalacji termicznego przekształcania odpadów lub układów hybrydowych wytwarzających energię w wysokosprawnej kogeneracji o mocy zainstalowanej nie większej niż 50 MW (z 470 zł/MWh do 490 zł/MWh) i o mocy zainstalowanej większej niż 50 MW (z 435/MWhdo 465 zł/MWh).

W jaki sposób regulator przygotowuje się do sprawnego przeprowadzenia aukcji?

W tym roku zaplanowano sprzedaż energii w ośmiu koszykach aukcyjnych. W rozporządzeniu Rady Ministrów z grudnia 2019 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej[1] określono, że łączny wolumen energii przeznaczonej do sprzedaży w aukcjach w 2020 roku wyniesie 75,3 TWh, a jego wartość – 27,4 mld zł, z czego znaczna część – odpowiednio 61 proc. wolumenu i 51 proc. wartości – przypada na tzw. koszyk dla instalacji wiatrowo-słonecznych o mocy powyżej 1 MW (ponad 46 TWh o wartości 14 mld zł). Oznacza to, że dzięki tegorocznym aukcjom może powstać łącznie ponad 2,4 GW nowych mocy w OZE.

– Do ogłoszenia tegorocznych aukcji, obok przyjętych już odpowiednich aktów wykonawczych do ustawy o OZE, potrzebna jest jeszcze modyfikacja Internetowej Platformy Aukcyjnej. Chcemy, aby aukcje zostały przeprowadzone za pomocą Platformy, która jako narzędzie bardzo dobrze sprawdza się podczas prowadzenia oraz rozstrzygania aukcji. Pod koniec kwietnia br. ogłosiliśmy przetarg na rozwój tego systemu. Było to konieczne między innymi ze względu na zmiany w prawie. Otwarcie ofert przetargowych odbędzie się pierwszego czerwca, a zakończenie pierwszego etapu prac i dostosowanie Platformy do aktualnych wymogów prawnych powinno zakończyć się do 21 września. – wyjaśnia prezes URE.

Zgodnie z ustawą o OZE[2], przed ogłoszeniem aukcji prezes URE przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii[3], celem uzgodnienia, projekt harmonogramu przeprowadzenia aukcji w danym roku kalendarzowym, który obejmuje planowane terminy przeprowadzenia aukcji oraz ilości i wartości oferowanej energii w poszczególnych aukcjach. Po uzgodnieniu terminu, prezes URE ogłasza aukcje nie później niż na 30 dni przed ich planowanym terminem.

– Równolegle do działań technicznych związanych z dostosowaniem IPA, konieczne będzie uzgodnienie harmonogramu przeprowadzania aukcji z ministrem klimatu. Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenie, ostatni kwartał roku wydaje się być prawdopodobnym terminem przeprowadzenia tegorocznych aukcji. Taki terminarz jest również postulowany przez stowarzyszenia branż najbardziej aktywnych w aukcjach – szacuje prezes URE.

Urząd Regulacji Energetyki/Jędrzej Stachura