URE: Gaz drożeje, więc mogą być podwyżki. PGNiG liczy na obniżkę w 2Q2022 Alert

PGNiG / fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Urząd Regulacji Energetyki spodziewa się wniosków o podwyżkę cen gazu, ale nie potrafi oszacować jej wysokości.

– Nie jest tajemnicą, że gaz drożeje – przyznał prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin. – Myślę, że ma to związek z geopolityką i jeśli powiem, że jest związek z budową gazociągu Nord Stream 2, to wielu z Państwa się ze mną zgodzi – dodał na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. – Nie będę zaskoczony, jeśli pojawi się wniosek o podwyżkę taryf gazowych. Jeżeli mielibyśmy szukać odpowiedzi o to, czy będzie korekta, albo jaka będzie, to nie potrafię odpowiedzieć – dodał prezes Gawin.

– To zależy od wielu czynników. Wzrost taryfy nie będzie odzwierciedlał w pełni wzrostu cen paliwa gazowego na giełdach. Taryfa jest udzielana na pewien okres. Ta średnia w tym okresie będzie wypłaszczona. Spodziewamy się, że w drugim kwartale przyszłego roku ten gaz będzie tanieć – zdradził prezes PGNiG Paweł Majewski.

Wojciech Jakóbik