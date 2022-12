Jest korekta taryfy URE dla Gaz-Systemu. Będzie wzrost stawek na wejściu do systemu Alert

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził korektę taryfy przesyłowej dla Gaz-Systemu na 2023 rok – podał URE w piątkowym komunikacie. Wzrost stawek na wejściu do systemu wyniesie ok. 11 procent.

Taryfy URE dla Gaz-Systemu

Jak wyjaśniła rzeczniczka URE Agnieszka Głośniewska jest to zmiana taryfy operatora przesyłowego na 2023 rok. – Taryfa ta została zatwierdzona 3 czerwca br. Od tego czasu nastąpiła istotna zmiana warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwo wzrost; kosztów, inflacja, w związku z czym Gaz System wystąpił o korektę zatwierdzonej na 2023 rok taryfy – dodała.

Gaz-System to strategiczna spółka z punktu widzenia polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Jak zaznaczyła Głośniewska taryfa przesyłowa ma bezpośredni wpływ tylko na odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowej, choć taryfa dla Gaz-Systemu będzie miała wpływ na wysokość taryfy dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, która jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu poprzez ponad 200 tys. km gazociągów. Dostarcza gaz do 7,3 mln klientów.

Wzrost stawek na wejściu do systemu w zatwierdzonej zmianie taryfy Gaz–Systemu wyniesie ok. 11 procent.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński