URE wzywa Polaków do oszczędzania energii, choć nie widzi ryzyka braku dostaw surowców

Urząd Regulacji Energetyki wzywa Polaków do oszczędzania energii, choć nie widzi ryzyka ograniczenia dostaw surowców. Ciepła ma wystarczyć na sezon zimowy, o czym poinformował prezes Urzędu Rafał Gawin w TOK FM.

Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Ciepła wystarczy, a co z energią elektryczną?

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że nie powinny pojawić się problemy z dostawami ciepła w sezonie zimowym. Podkreślił jednak, że energie elektryczną należy oszczędzać ze względu na niepewną sytuacje na świecie. – Na dzień dzisiejszy ryzyka nie widzimy, ale sytuacja na rynku globalnym jest tak zmienna, nieprzewidywalna, że warto oszczędzać energię, by sobie dodatkowo pomóc w sezonie zimowym – dodał prezes URE. – Gdy rosną ceny energii i gazu to musi się to przekładać na ceny wszystkich innych towarów i usług – dodał prezes.

Zapytany o podwyżki, Rafał Gawin wyjaśnił: Podwyżki są bardzo różne, na poziomie co najmniej kilkudziesięciu procent, co wynika z cen paliw gazowych i cen węgla. (…) Taryfy odzwierciedlają sytuację na rynku, przede wszystkim ceny surowców energetycznych. Wychodzimy z założenia, że lepiej jest taryfę zatwierdzić, gdyż jej niezatwierdzenie grozi upadłością przedsiębiorstwa, a to jest scenariusz dużo groźniejszy dla klienta.

Ministerstwo klimatu i środowiska/ISB/Maria Andrzejewska