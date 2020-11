Ustawa offshore może wejść w życie na początku przyszłego roku Alert

Fot. Bartłomiej Sawicki

– Robimy wszystko, aby prace związane z przyjęciem i wejściem w życie ustawy o promowaniu morskiej energetyki wiatrowej zakończyły się pod koniec tego roku. Niepewność jest związana z posiedzeniami i pracami Sejmu. Jeśli termin pierwszego stycznia przyszłego roku zostanie przekroczony, to myślę, że będą to nieznaczne przesunięcia, które nie wpłyną na tempo realizacji projektów offshore – powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. morskiej energetyki wiatrowej podczas konferencji Ekosfera w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Poleco.

83 GW mocy na Bałtyku za 30 lat

Minister Zyska powiedział, że w Europie mamy ponad 23 GW mocy zainstalowanej w morskiej energetyce wiatrowej. Morze Bałtyckie ma odgrywać istotną rolę w rozwoju offshore w Europie. – To płytki akwen i jednocześnie o dobrych warunkach wietrzności, jest ona nieco mniejsza niż na Morzy Północnym, ale na stabilnym poziomie. W projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 chcemy mieć 11 GW w offshore, ale zdaniem ekspertów może to być ponad 28 G do 2050 roku- wskazał.

Nawiązując do projektu unijnej strategii offshore, to także i tam został dostrzeżony potencjał Bałtyku. – Zgodnie z ostrożnymi szacunkami Komisji Europejskiej, wszystkie państwa basenu Morza Bałtyckiego mogą do 2050 roku zainstalować ok. 83 GW mocy. Polska ma jeden z największych potencjałów – wskazał.

Budowanie branży

Podkreślił, że podpisana pod koniec września deklaracja bałtycka, razem z innymi ministrami odpowiedzialnymi za energetykę w regionie oraz Komisją Europejską, ma pozwolić na przyspieszenie rozwoju tej technologii i budowanie łańcucha dostaw w kierunku rozwoju tego sektora gospodarki. – Na poziomie branżowym zmierzamy do podpisania umowy sektorowej na wzór Wielkiej Brytanii, co ma swoje umocowanie w strategii odpowiedzialnego rozwoju autorstwa Morawieckiego – przypomniał. Od czasu podpisania listu intencyjnego dotyczącego morskiej energetyki wiatrowej, czyli od pierwszego lipca 2020 roku, powstało sześć grup roboczych, które pracują w obszarze kształcenia, tworzenia kompetencji, budowy łańcucha dostaw i logistyki. Mają one służyć wsparciu przemysłu.

Ustawa offshore

Ważnym elementem od strony legislacyjnej jest projekt ustawy o promowaniu morskiej energetyki wiatrowej. – Staramy się, aby proces legislacyjny przebiegał tak, by ustawa mogła wejść w życie do końca tego roku. –Pod znakiem zapytania stoi harmonogram prac parlamentarnych. Jeśli przekroczymy termin pierwszego stycznia, to myślę, że nie będzie to znaczące opóźnienie, które nie wpłynie na tempo prac. Pięć dużych projektów gospodarczych już czeka na realizację w ramach pierwszego systemu wsparcia, opartego na pomocy publicznej, na mocy decyzji wydawanej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Mam nadzieję, że niebawem ustawa trafi do Sejmu. Jesteśmy na ostatniej prostej prac nad tą ustawą – zakończył.

Wiceminister Zyska podkreślił, że obecnie w Polsce jest już sto firm, które pracują na potrzeby morskiej i lądowej energetyki wiatrowej.

Bartłomiej Sawicki