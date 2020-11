Rząd przyjął ustawę offshore Alert

Rząd w trybie obiegowym przyjął projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych – dowiedziała się w piątek Polska Agencja Prasowa ze źródła zbliżonego do rządu. Te informację potwierdził BiznesAlert.pl wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Pod koniec października na posiedzeniu rządu zostały zlecone dodatkowe opinie na temat projektu pod kątem bezpieczeństwa i zwalczania korupcji. Zgodnie z harmonogramem prac Rady Ministrów opublikowanym w poniedziałek, miała ona rozpatrzyć tzw. ustawę offshore na posiedzeniu we wtorek, ale wówczas jej nie przyjęła. Zrobiła to w trybie obiegowym. Oznacza, to że parlament może zająć się tą ustawą już na najbliższym posiedzeniu, a więc 10 grudnia tego roku.

Nowe przepisy przewidują, że w pierwszej fazie wsparcie dla morskich farm o łącznej mocy zainstalowanej 5,9 GW przyznawane będzie w drodze decyzji administracyjnej prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Możliwość skorzystania z tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 roku, co wynika z przepisów unijnych dotyczących wsparcia OZE. Podstawa do rozliczenia ujemnego salda w pierwszej fazie zostanie określona w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw energii w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne.

W kolejnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji. Ze względu na wysokość inwestycji, odmiennie niż w przypadku innych technologii odnawialnych, maksymalny okres wsparcia morskich farm wyniesie 25 lat. Odpowiada on przeciętnemu cyklowi życia projektu morskiej farmy wiatrowej.

W ustawie ma zostać zapisana specjalna opłata od morskich farm wiatrowych, ponieważ nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Podstawą opodatkowania będzie moc zainstalowana danej farmy, stawka opodatkowania będzie iloczynem tej mocy w MW i kwoty 23 tys. zł.

Przejście prekwalifikacji będzie obowiązkowe w przypadku wszystkich wytwórców, którzy zamierzają wystartować w aukcji. W ten sposób, do udziału w aukcji dopuszczeni zostaną wyłącznie ci z nich, którzy są w stanie sprawić, że dojdzie do powstania instalacji i produkcji energii elektrycznej z wiatru na morzu.

