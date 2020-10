Ministerstwo klimatu tworzy już prawo wodorowe. Ma być gotowe w trzecim kwartale 2021 roku Energetyka

Wodór. Fot. Wallpaper Safari

Trwają już prace nad ustawą prawo wodorowe, która ma wdrażać założenia tworzonej strategii energetycznej. Uwzględni listę projektów wodorowych do 2030 roku.

Wiceminister klimatu Ireneusz Zyska zdradził, że trwają rozmowy z różnymi inwestorami z sektora technologii wodorowych. – Mam nadzieję, że będzie to silny impuls do tego, aby w Polsce nastąpił zdecydowany rozwój gospodarki wodorowej. Od czegoś musimy zacząć. W ciągu najbliższych lat zostaną na polski rynek wprowadzone pojazdy wykorzystujące wodorowe ogniwa paliwowe. Musimy zbudować system tankowania, oprzyrządowanie legislacyjne, także na rzecz bezpieczeństwa instalacji, nabyć kompetencje – wyliczał gość konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywy rozwoju” w Rzeszowie.

Departament elektromobilności i gospodarki wodorowej resortu klimatu przygotowuje prawo i strategię wodorową. – To są ramy, w których będziemy się poruszać, wyznaczając cele na 2025, 2030 rok. Taki jest horyzont tej strategii – zdradził minister Zyska w komentarzu dla BiznesAlert.pl. – Strategia jest konsultowana w zespole międzyresortowym. Pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodorowej Krzysztof Kubów koordynuje te prace. Istotne zdanie będą miały ministerstwo rozwoju zajmujące się gospodarką oraz ministerstwo aktywów państwowych współpracujące ze spółkami skarbu państwa, które zgłaszają do strategii projekty do awizowania na liście projektów priorytetowych. To będą działania do zrealizowania do 2030 roku, czyli realny wymiar naszej strategii.

Minister Zyska zdradził, że stawa prawo wodorowe będzie kontynuacją prac przy strategii. – Musimy już teraz stworzyć przepisy na rzecz bezpieczeństwa. Już teraz wprowadziliśmy te przepisy do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, wyprzedzając prace nad ustawą wodorową. Uczciwie mówiąc ustawa wodorowa wymaga dłuższych prac. Będzie w połowie przyszłego roku lub trzecim kwartale. Prawo musi być stabilne i chroniące rynek, a także spełniające parametry bezpieczeństwa i wprowadzające definicje, aby odpowiedzieć na wyzwania rynku, które jeszcze nie są zdefiniowane – zdradził minister w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl.

Wojciech Jakóbik