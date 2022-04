Von Der Leyen: Wstrzymanie dostaw gazu z Rosji to kolejny szantaż. Komisja Europejska szykuje odpowiedź Energetyka

Ursula von der Leyen fot. Mueller / MSC/Flicr

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wydała oświadczenie po ogłoszeniu przez Gazprom wstrzymania dostaw gazu do niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej. – Jednostronne wstrzymanie dostaw gazu do odbiorców w Europie jest kolejną próbą wykorzystania przez Rosję gazu jako narzędzia szantażu. Jest to nieuzasadnione i niedopuszczalne – czytamy.

Ursula von der Leyen pisze w oświadczeniu, że działania Rosji po raz kolejny pokazują, że nie jest ona wiarygodnym dostawcą tego surowca.

– Jesteśmy jednak przygotowani na ten scenariusz. Pozostajemy w ścisłym kontakcie ze wszystkimi państwami członkowskimi. Już od pewnego czasu pracujemy nad zapewnieniem dostaw z innych źródeł i jak najwyższego poziomu zapasów w całej UE. Państwa członkowskie opracowały plany awaryjne dotyczące właśnie takiego scenariusza, a my współpracowaliśmy z nimi w skoordynowany i solidarny sposób. W tej chwili odbywa się posiedzenie grupy koordynacyjnej ds. gazu – czytamy.

Przewodnicząca poinformowała, że Komisja Europejska przygotowuje odpowiedź na działania Rosji. – Będziemy również kontynuować współpracę z partnerami międzynarodowymi w celu zabezpieczenia dostaw z innych źródeł. Ja natomiast będę nadal współpracować z europejskimi i światowymi przywódcami, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii w Europie. Europejczycy mogą ufać, że jesteśmy zjednoczeni i w pełni solidaryzujemy się z państwami członkowskimi, które stanęły przed tym nowym wyzwaniem. Europejczycy mogą liczyć na nasze całkowite wsparcie – pisze Ursula von der Leyen.

Komisja Europejska/Jędrzej Stachura