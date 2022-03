W Ostrołęce rusza kolejny etap projektu budowy bloku energetycznego Alert

Teren budowy Bloku C Elektrowni Ostrołęka / fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

Spółka celowa CCGT Ostrołęka, należąca do Energi z Grupy Orlen, przekazała generalnemu wykonawcy polecenie rozpoczęcia prac w ramach umowy na budowę bloku gazowo-parowego w Ostrołęce. To strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycja. Blok o mocy ok. 750 MW będzie stabilnym i nowoczesnym źródłem energii elektrycznej pochodzącej z gazu ziemnego, umożliwiającym bilansowanie energii ze źródeł odnawialnych.

– Inwestycje, które realizujemy, są odpowiedzią na wyzwania związane z transformacją energetyczną Polski. W perspektywie stale rosnącego zapotrzebowania na stabilne dostawy energii elektrycznej, kontynuujemy projekt budowy dużego, elastycznego bloku gazowo-parowego w Ostrołęce. Wspólnie z innymi inwestycjami niskoemisyjnymi Grupy Orlen pozwoli on na bilansowanie krajowego systemu elektroenergetycznego do momentu, w którym osiągniemy docelowy miks energetyczny złożony z zeroemisyjnych źródeł odnawialnych i elektrowni jądrowych – podkreśla Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes Energi.

Polecenie rozpoczęcia prac to kolejny kamień milowy realizowanego kontraktu. Od ubiegłego roku trwają prace projektowe oraz działania zabezpieczające zakup głównych komponentów, niezbędnych do budowy bloku energetycznego o mocy ok. 750 MW w Ostrołęce. W przyszłości będzie on miał możliwość współspalania gazu ziemnego z innymi paliwami, np. wodorem lub biometanem.

Blok CCGT w Ostrołęce będzie jednostką jednowałową: z jedną turbiną gazową, kotłem odzyskowym, turbozespołem parowym kondensacyjnym i chłodnią wentylatorową mokrą. Realizacja projektu odbędzie się w formule brown field – z maksymalnym wykorzystaniem infrastruktury budowlanej przygotowanej dla projektu węglowego – i „pod klucz” (w formule EPC – ang. engineering, procurement, construction).

Blok gazowo-parowy w Ostrołęce będzie przyłączony do interkonektora Polska-Litwa (GIPL). Dzięki temu paliwo zasilające jednostkę może pochodzić z wielu źródeł.

Energa/Michał Perzyński