Górnicy domagają się inwestycji w złoża węgla brunatnego w Złoczewie Alert

4 kwietnia Międzyzakładowy Związek Zawodowy Odkrywka KWB Bełchatów wystosował oświadczenie. Wskazuje w nim między innymi, że w związku z aktualizacją Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, powinno dojść do tej inwestycji w nowe inwestycje w złoża węgla brunatnego, a takim niewątpliwie jest złoże Złoczew. Związek podkreśla, że jeżeli rząd nie zadziała w tej sprawie, to dojdzie do protestów.

Kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie. Fot.: Polska Grupa Energetyczna

Uważamy że w zaktualizowanym PEP 2040 powinien się znaleźć zapis o uruchomienie inwestycji Złoczew bez którego w polskim systemie energetycznym pojawi się wyrwa niezwykle trudna do załatania – zaznacza w swoim stanowisku związek zawodowy Odkrywka KWB Bełchatów. – Wcześniej wskazywano, że paliwem przejściowym w procesie transformacji energetycznej będzie gaz, niestety wybuch wojny na Ukrainie szybko zweryfikował te plany i dziś jest już ten plan nieaktualny. Naszym zdaniem Polska jako Kraj posiadający olbrzymie pokłady węgla kamiennego i brunatnego, oraz kopalin towarzyszących powinna stać na straży wyczerpania tych złóż, które w energetyce są stabilnym źródłem energii elektrycznej od zarania dziejów – napisano w oświadczeniu.

Inwestycja w odkrywkę Złoczew wpisywałaby się w pojęcie sprawiedliwej transformacji i stanowiłaby stabilizację polskiej energetyki. Zdajemy sobie sprawę, że sama energetyka wiatrowa oraz fotowoltaika nie są nam w stanie zapewnić dostatecznych ilości energii, mogłyby one być tylko dodatkiem. Prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej, ceniony ekspert ds. energetyki, wskazał, że energii elektrycznej będzie w Polsce brakowało po roku 2025 w wymiarze ponad 600 godzin rocznie. To oznaczałoby brak energii elektrycznej przez jeden miesiąc w ciągu roku – podkreśla.

Ponadto Związek Zawodowy Odkrywka KWB Bełchatów ostrzega: – Brak realizacji odkrywki Złoczew spowoduje ogromną wyrwę w systemie elektroenergetycznym, którą będzie trudno załatać, a na pewno nie załatają jej szkiełka fotowoltaiczne czy wiatraki. Rezygnacja z węgla w trybie rewolucyjnym nie poprawi zachodzących zmian klimatycznych, na które człowiek, czy gospodarki świata mają znikomy wpływ. Tak rewolucyjne podejście do dekarbonizacji, przyśpieszy tylko proces ubóstwa społeczno-gospodarczego w naszym Kraju! Nie poddamy się bez walki o suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne Kraju! Polska energetyka z polskiego węgla! –

Wysokie Napięcie / Jacek Perzyński