Wielka Brytania zaostrza sankcje na reżim Łukaszenki Alert

Aleksandr Łukaszenka. Źródło: Kreml

Wielka Brytania nakłada na Białoruś nowe sankcje gospodarcze „w rocznicę sfałszowanych wyborów”. Jest to pakiet sankcji handlowych, finansowych i lotniczych. – To odpowiedź na ciągłe podważanie demokracji i łamanie praw człowieka przez reżim Łukaszenki – czytamy w komunikacie brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych.



Są to kolejne sankcje, które Wielka Brytania zdecydowała się nałożyć. Poprzednie zostały nałożone 21 czerwca 2021 roku w koordynacji z USA,Kanadą i UE przeciwko siedmiu osobom i jednemu podmiotowi z białoruskiego reżimu w odpowiedzi na zatrzymanie dziennikarza Romana Protasewicza i Sofii Sapiegi po bezprawnym przekierowaniu lotu Ryanair maju 2021 roku z Wilna do Mińska. Wielka Brytania nadal wzywa do natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych i innych więźniów politycznych przetrzymywanych na Białorusi.

Pakiet sankcji

Pakiet zawiera środki mające na celu uniemożliwienie białoruskim przewoźnikom lotniczym przelatywania lub lądowania w Wielkiej Brytanii oraz zakaz udzielania pomocy technicznej flocie luksusowych samolotów Łukaszenki (Chodzi o Gulfstream, Boeingi, Bombardiery, Embraer, śmigłowce AugustaWestland).

Środki handlowe dotyczą zakupu jednego z głównego towaru eksportowego Białorusi – potażu, produktów ropopochodnych, towarów wykorzystywanych w produkcji papierosów oraz towarów i technologii podwójnego zastosowania w celu zmniejszenia kwoty dochodów wpływających do reżimu Łukaszenki oraz ograniczenia jego dostępu do produktów, które mogłyby umożliwić represje wewnętrzne ludności białoruskiej.

Środki finansowe dotyczą zaś zakupu zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego emitowanych przez państwo białoruskie i banki państwowe oraz udzielanie pożyczek – Ta kompleksowa odpowiedź obejmie również zakazy udzielania ubezpieczeń i reasekuracji białoruskim organom państwowym. Zmiany w polityce rządu Wielkiej Brytanii mają na celu dalsze zaostrzenie istniejącego embarga na broń.

Wielka Brytania objęła sankcjami także Michaiła Gutseriewa, rosyjskiego biznesmena, jednego z głównych prywatnych inwestorów na Białorusi i wieloletniego współpracownika Aleksandra Łukaszenki. Gutseriev udzielił wsparcia rządowi Białorusi, poprzez wykorzystanie jego interesów biznesowych.

– Środki te stanowią znaczący dodatkowy krok w wywieraniu nacisku na reżim Łukaszenki. Są one starannie ukierunkowane, aby wywierać presję na Łukaszenkę, instytucje państwowe i otoczenie, aby zmienić zachowania, jednocześnie minimalizując, w miarę możliwości, wszelkie niezamierzone konsekwencje dla szerszej populacji Białorusi – czytamy w komunikacie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii/Bartłomiej Sawicki