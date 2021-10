Drożdż: Enea będzie się rozwijać w obszarze fotowoltaiki i energetyki wiatrowej Energetyka

Wiceprezes Enea Operator Wojciech Drożdż na OSG 2021. Fot. BiznesAlert.pl

GK Enea przygotowuje się do offshore. Mamy jeszcze czas, by to wszystko dobrze zaplanować. Planujemy również budowę magazynów energii – powiedział Wojciech Drożdż, wiceprezes ds. innowacji i logistyki w Enea Operator podczas OSG 2021.

– Mówienie, że jako operatorzy sieci dystrybucyjnej jesteśmy u progu rewolucji w zakresie dynamicznego rozwoju OZE, byłoby truizmem. W ciągu trzech lat nastąpił wzrost o 1300 procent, mamy 2,5 GW zainstalowanej mocy. Jest to olbrzymie wyzwanie dla sieci, która nie była na to przygotowana. Naszym zadaniem jest umożliwianie połączeń. Korzystamy z EMS (energy management system), który wspomaga zarządzanie siecią. Wyzwań jest bardzo dużo, myślę, że najbliższe miesiące spowodują rewolucję, jeśli chodzi o przyspieszenie procesu przyłączeń, przygotowujemy się do tego cały czas. Oprócz rozwiązań technicznych, niezbędne będzie pozwolenie na to, by OSD zarządzało mikroinstalacjami, dzięki czemu sieć będzie bardziej przewidywalna – mówił Wojciech Drożdż.

– GK Enea przygotowuje się również do offshore. Mamy jeszcze czas, by to wszystko dobrze zaplanować. Jesteśmy inicjatorem konsorcjum uczelni w Szczecinie, gdzie chcemy być przygotowani do wyzwań związanymi z offshore. Wydaje nam się, że w oparciu o ośrodki naukowe w Szczecinie, będziemy na to dobrze przygotowani, planujemy również budowę magazynów energii, które przydadzą się również przy offshore. Rozwój widzimy w fotowoltaice i energetyce wiatrowej – dodał.

