RAPORT: Seria tajemniczych przypadków w energetyce Alert

Najpierw wyciek Nord Stream 1 i 2, potem blackout Bornholmu i uszkodzony kabel Polska-Szwecja, a potem wyciek Ropociągu Przyjaźń. Niewyjaśnione problemy dotykają energetykę Europy wobec rosnącego napięcia po ataku Rosji na Ukrainę. NATO obiecuje bronić energetykę sojuszników przed sabotażem.

Wyciek gazu z Nord Stream 1 i 2. Fot. Forsvaret.

Wyciek Nord Stream 1 i 2 to temat jednego z poprzednich raportów. 26 września doszło do wybuchów, które spowodowały ucieczkę metanu z gazociągów Nord Stream 1 oraz 2. Dziś już wiadomo, że zostały uszkodzone, chociaż jedna nitka Nord Stream 2 jest wciąż do dyspozycji.

Niedługo potem, bo 10 października 2022 roku doszło do blackoutu duńskiej wyspy. Chwilę po godzinie 8.00 rano 10 października duńska wyspa Bornholm na Bałtyku została całkowicie pozbawiona dostaw energii. Jest to spowodowane awarią kabla podmorskiego, którym energia jest przesyłana na wyspę ze Szwecji. Energia została szybko przywrócona, ale był to kolejny incydent bez ustalenia ostatecznej przyczyny.

Kolejną ofiarą był kabel Polska-Szwecja. Powodem była usterka techniczna stacji elekteonergetycznej w Szwecji z 10 października. Kabel SwePol Link został wyłączony wcześniej na czas od 12 września do 9 października, ze względu na planowane prace eksploatacyjne. Usterka nastąpiła podczas wykonywanych prac co uniemożliwiło dalsze działanie połączenia i podjęcie pracy. Do awarii doszło na stacji elektroenergetycznej Stärnö, o czym poinformował szwedzki operator Svenska Kraftnät. Połączenie ma moc przesyłową 600 MW.

Kolejny incydent dotyczył Ropociągu Przyjaźń na odcinku w Polsce około 70 km koło Płocka zanotował wyciek. Tym szlakiem płynie ropa rosyjska i nie tylko do Niemiec. Do chwili publikacji tego raportu nie doszło do ustalenia ostatecznej przyczyny tego zdarzenia, choć operator PERN uznaje, że prawdopodobnie nie było skutkiem działania stron trzecich.

NATO uznało, że uszkodzenie Nord Stream 1 i 2 to sabotaż. Zapowiedziało także, że będzie bronić infrastruktury Sojuszu przed podobnymi atakami. – Uszkodzenie gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 na wodach międzynarodowych Morza Bałtyckiego budzi głęboki niepokój. Wszystkie dostępne obecnie informacje wskazują, że są one wynikiem celowych, lekkomyślnych i nieodpowiedzialnych aktów sabotażu. Uszkodzenia te powodują wyciek gazu, a tym samym zagrożenie dla żeglugi i znaczne szkody dla środowiska. Popieramy prowadzone obecnie dochodzenia mające na celu ustalenie przyczyn – czytamy w komunikacie.

Norweski statek serwisowy Havila Subsea popłynął w kierunku Danii. Jak podaje szwedzki Aftenposten, prawdopodobnym celem było sprawdzenie gazociągu Baltic Pipe. Państwa regionu ogłosiły stan zagrożenia infrastruktury gazowej. Sprawdzenie stanu gazociągu Europie II i jego odnogi Baltic Pipe, to działanie prewencyjne. Norwegia to obecnie największy dostawca gazu do Europy, a uszkodzenie lub awarie podmorskiej infrastruktury, mogłyby zagrozić stabilności dostaw surowca do Polski i Niemiec.

– Trolle rosyjskie mówią, że Biden przed atakiem Rosji na Ukrainę przekonywał, że zatrzyma Nord Stream 2. Nie chciał mówić jak, ale mówił, że to zrobi. Z pomocą bohaterów różnych teorii spiskowych: reptilian, gangu z Wall Street, mógł doprowadzić do NS 1 i NS 2. Tylko że… prezydent mówił tylko o NS 2. Pierwszy Nord Stream nie został objęty amerykańskimi sankcjami, ponieważ obejmowałyby Europejczyków. Ten argument oraz bogata historia rosyjskiego terroryzmu energetycznego sugeruje, że mogli być to Rosjanie – tłumaczy Wojciech Jakóbik w najnowszym Spięciu BiznesAlert.pl.