Wyniki finansowe Grupy Lotos za III kwartał 2021 roku (Relacja na żywo) Energetyka

Grupy Lotos przedstawia wyniki finansowe za III kwartał 2021 roku. Zachęcamy do śledzenia transmisji z konferencji prasowej. Relacja jest aktualizowana na bieżąco.

12:40

Konferencja prasowa Grupy Lotos zakończyła się. Dziękujemy za uwagę oraz zapraszamy do śledzenia kolejnych!

12:38

– Najbliższe postoje remontowe na szelfie norweskim planowane są na koniec I kwartału 2022 roku, obecnie nie ma przestojów ani w Norwegii ani w Polsce – dodał dyrektor ds. finansowych Lotosu Łukasz Minuth.

12:23

– Spadek produkcji gazu w wyniku wstrzymania prac na polu Sleipner spowodował spadek udziały wydobycia gazu w ogólnej strukturze wydobywczej. Obecnie struktura wynosi 40-60 procent na rzecz ropy naftowej co jest trendem pożądanym. Wykorzystanie mocy produkcyjnej rafinerii w Gdańsku w trzecim kwartale przekroczyło 102 procent. Nasza marzą rafineryjna w porównaniu do innych spółek zagranicznych jest niższa ze względu na zawarcie w niej komponentu cen gazu, która ze względu na obecną sytuacje na rynku jest bardzo wysoka. To przekłada się na poziom marży w ujęciu ogólnym – powiedział Wojciech Zengteler z Grupy Lotos.

12:17

– Prognozy wskazują, że to otoczenie makroekonomiczne, w którym obecnie funkcjonujemy nie jest trendem krótkoterminowym i w obecnych warunkach możemy pozostać do połowy 2022 roku. Crack rafineryjny w trzecim kwartale utrzymywał się poniżej żałosnych celów strategicznych, od października widzimy jednak odbicie i powrót na ścieżkę planowana. Trzymamy kciuki za powodzenie działań przeciwpandemicznych w celu uniknięcia kolejnych lockdawnów – podkreślił dyrektor ds. finansowych Lotosu Łukasz Minuth.

12:12

– Spadek wydobycia w pierwszych 9 miesiącach wynika z miesięcznego przestoju remontowego na polu naftowym Sleipner, z którego pochodzi większość (80 procent) wydobycia GK Lotos w Norwegii – powiedział Wojciech Zengteler z Grupy Lotos.

12:10

– GK Lotos potrafiła wykorzystać obecnie panującą sytuację ekonomiczną na świecie. Sytuacja finansowa spółki jest stabilna, a strategia realizowana jest bez problemów. 14 października odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, podczas których został podjęte istotne uchwały m.in. możliwości przeniesienia do Lotos Asfalt podmiotów rafineryjnych, drugim czynnikiem było wyrażenie zgody przez akcjonariuszy na realizacji środków zaradczych pod warunkiem fuzji z Orlenem. Pierwsza uchwała miała ponad 90 procent poparcia, druga uchwała miała poparcie na poziomie przekraczającym 80 procent. 25 października rozpoczęła się produkcja na koncesji Yme w Norwegii. Ważnym elementem realizacji strategii jest podpisanie decyzji o realizacji projektu HBO, pozwalający na tworzenie baz olejowych dla m.in. środków smarnych użytkowanych w przemyśle – powiedział Krzysztof Nowicki wiceprezes zarządu Grupy Lotos.

12:00

Konferencja prasowa Grupy Lotos rozpoczęła się. Zachęcamy do śledzenia wydarzenia.

