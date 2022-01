Xi Jinping chce, by ograniczanie emisji CO2 nie zmniejszało wzrostu gospodarczego Chin Alert

Xi Jinping. Fot. Flickr

Xi Jinping powiedział podczas sesji Biura Politycznego chińskiej partii komunistycznej, że cele dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla nie powinny kolidować z innymi priorytetami, jak utrzymanie wzrostu gospodarczego, czy zapewnienie odpowiednich dostaw żywności i energii.

Wzrost gospodarczy vs ograniczanie emisji

Xi ustanowił cele Chin w zakresie emisji dwutlenku węgla w 2020 roku – osiągnięcie szczytu emisji ma nastąpić do końca dekady, a do neutralności klimatycznej Chiny mają dojść do 2060 roku. Jednak w lipcu ubiegłego roku Politbiuro zmieniło kurs, wzywając do złagodzenia agresywnych środków podjętych w celu redukcji emisji, ponieważ zdaniem partii utrudniają one wzrost gospodarczy. W swoich ostatnich komentarzach Xi nazwał również chińską misję redukcji emisji dwutlenku węgla „pilną i trudną” i powiedział, że ograniczenie emisji nie może oznaczać zmniejszenia wydajności gospodarki Państwa Środka. Xi Jinping podkreślił również potrzebę zwiększenia krajowego wydobycia ropy i gazu. Jednak jego ostatnie wypowiedzi po raz kolejny wysuwają na pierwszy plan obawy Chin dotyczące dostaw żywności i energii i materiałów.

Węgiel odpowiada za ponad połowę miksu energetycznego Chin i zmniejszenie jego roli w sektorze energetycznym jest najprostszym sposobem na ograniczenie emisji. Udział węgla w Państwie Środka jednak rośnie w ramach walki z kryzysem energetycznym – Xi Jinping mówił z kolei, że Chiny będą stawiać na rozwój odnawialnych źródeł energii, jednak elektrownie węglowe mają stanowić zabezpieczenie systemu energetycznego. Kolejnym kluczowym towarem jest stal, która stanowi około 15 procent zużycia węgla w kraju. Interesujący jest również fakt, że w ostatnim pięcioletnim planie Chin dotyczącym efektywności energetycznej nie udało się powtórzyć celu zmniejszenia emisyjności gospodarki o 18 procent.

Bloomberg/Michał Perzyński