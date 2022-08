Moskwa: W Odrze są złote algi. Badamy pierwotną przyczynę Alert

– Wiemy, że w próbkach wody Odry zostały stwierdzone złote algi. Obecnie badamy pierwotną przyczynę i okoliczności pojawienia się tych mikroorganizmów w rzece – powiedziała minister Anna Moskwa na konferencji prasowej w Gryfinie.

Anna Moskwa. Fot. MKiŚ

Złote algi Odry

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa uczestniczyła w zebraniu sztabu kryzysowego w Gryfinie w województwie zachodniopomorskim. Na konferencji prasowej, szefowa resortu potwierdziła, że MKiŚ bierze pod uwagę nowe odkrycie, czyli złote algi, jako przyczynę zatrucia rzeki.

– Wiemy, że w próbkach wody Odry zostały stwierdzone złote algi. Obecnie badamy pierwotną przyczynę i okoliczności pojawienia się tych mikroorganizmów w rzece – powiedziała Moskwa. Minister zaznaczyła, że konieczne jest zrozumienie procesu rozkwitu i życia alg, żeby móc z nimi walczyć. – Dlatego czekamy na zalecenia naukowców – podkreśliła Moskwa.

We wtorek resort podał trzy scenariusze, które mogły spowodować katastrofę ekologiczną na Odrze. Wymienione hipotezy to przedostanie się do rzeki toksycznych substancji, czynniki naturalne oraz odprowadzenie do Odry dużej ilości wód przemysłowych. – Prowadzone są działania kontrolne wojewódzkich inspekcji środowiska, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej – zapewnia szefowa resortu.

Zapytana o możliwość zatrucia rzeki przez zakłady przemysłowe, Anna Moskwa wzywa do spokoju i pozostaniu przy faktach. – Konsekwentnie sprawdzamy wszystkie firmy, krok po kroku – tłumaczy minister.

– Dziękuję służbom, wolontariuszom i mieszkańcom zaangażowanym w oczyszczanie Odry. Śnięte ryby są efektywnie usuwane. Szczególnie pomagają w tym zapory – minister wystosowała podziękowania dla wędkarzy i wolontariuszy, którzy oczyszczali rzekę od momentu pojawienia się w niej martwych ryb.

Zatrucie Odry

Oficjalnie katastrofa ekologiczna na Odrze trwa od końca lipca. Wtedy pojawiły się pierwsze alarmy ze strony okolicznych wędkarzy i mieskańców nadodrzańskich miejscowości o śniętych rybach w rzece. Martwe ryby zaobserowwano w Oławie w okolicach Wrocławia.

Aktualnie obowiązuje zakaz wstępu do Odry w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

