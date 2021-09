Zawartko: Interkonektory dają szansę stworzenia regionalnego rynku gazu Energetyka

Wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko podczas EKG 2021. Fot. Jędrzej Stachura

– Trwa przebudowa systemu gazowego w Polsce. Interkonektory, które budujemy sprawiają, że myślimy o budowie rynku regionalnego. Kraje bałtyckie potrzebują tych połączeń – powiedział wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2021.

– Rynek gazu zmienia się dynamicznie. Twarde liczby pokazują, że za 10 lat zużycie będzie wynosiło około 30-33 miliardy metrów sześc. Istotnym parametrem jest zużycie dobowe. W styczniu odnotowaliśmy rekord 88 milionów m sześc. gazu a temperatury nie były bardzo niskie i nie utrzymywały się długo – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-Systemu.

– Prognozujemy, że w związku z przebudową i transformacją energetyczną, w 2031 roku może to być nawet 200 milinów m sześc. na dobę. To pokazuje, że inwestycje nie mogą się zatrzymać a my musimy inaczej myśleć o systemie przesyłowym. Na koniec tej dekady nie obejdziemy się bez FSRU, czyli kolejnego źródła dostaw gazu do Polski – zaznaczył Zawartko.

Wiceprezes przyznał, że dwa lata temu szacunkowe dane pokazywały zapotrzebowanie na poziomie 4,5 mld m sześc. w skali roku. – W tej chwili wydaje się, że będzie potrzebne znacznie więcej. Konsultujemy regulamin procedury open season, którą następnie wprowadzimy w życie i to nam da wiążące zobowiązania rynku do tego, jaki mamy tutaj zbudować terminal – powiedział.

Artur Zawartko podkreślił, że budowa terminala oznacza również rozbudowę sieci przesyłowej. – Gaz trzeba rozprowadzić. Nie zapominajmy, że cały czas trwa przebudowa systemu ukierunkowanego na wpływy ze wschodu na to, żeby ten wpływ nastąpił również z innych kierunków. Interkonektory, które budujemy sprawiają, że myślimy o budowie rynku regionalnego. Kraje bałtyckie potrzebują tych połączeń – podkreślił.

Zużycie dobowe pokazuje, że Polska potrzebuje nie tylko interkonektorów. – Potrzebne są również źródła gazu w postaci magazynów. Z jednej strony pozwolą one na łagodzenie wahań cen rynkowych a z drugiej umożliwią zapewnienie szczytowych poborów gazu w możliwie najtańszy, optymalny sposób – powiedział Zawartko.

Opracował Jędrzej Stachura