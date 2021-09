Zawistowski: Rynek biometanu spinałby się ekonomicznie, ale mamy niepewność co do przyszłości Energetyka

– Jesteśmy gotowi na handel wodorem, jeśli będzie jako domieszka do metanu. Na koniec dnia operator powie ile energii zostało dostarczone, a my jesteśmy w stanie rozliczyć te transakcje. Jesteśmy przygotowani do wielu schematów działania. Jest rozwijany w całej Europie system gwarancji pochodzenia, czy to zielony wodór, niebieski czy jakikolwiek inny kolor. Gwarancje na naszym parkiecie są dla źródeł odnawialnych, kogeneracyjnych. Schematy wsparcia mogą być różne – powiedział Piotr Zawistowski.

– To, co padło dzisiaj w kontekście biometanu – mamy relatywnie wysokie ceny wszystkiego, wszystko spina się ekonomicznie, ale mamy niepewność przyszłości. Giełda jest gotowa do rozmów z rynkiem. Chodzi o spełnienie oczekiwań rynku. Chodzi o dostarczenie wartości uczestnikom rynku. Okres handlu miałby być dłuższy. Na aukcjach OZE możemy zaproponować niższe ceny energii niż aktualne ceny rynkowe. Nikt nie wie jakie ceny będą za 2,3,5,7 lat. Jednym z produktów jest wprowadzenie takich kontraktów, narzędzi na giełdzie które będą odpowiedzieć na potrzeby uczestników rynku. Jest szereg odpowiedzi – kto, komu, po co – wtedy możemy sugerować nowe rozwiązania – dodał.

– Regulacje dotyczące giełdy – mamy bardzo duży pakiet regulacji unijnych dla rynku energetycznego, dla innych rynków nie ma aż tak szerokiej regulacji. Cykl inwestycyjny w energetycy jest dłuższy niż zmienność regulacji europejskich. Regulacje będą się zmieniać, ale nie wiadomo w jaką stronę to pójdzie – podkreślił Zawistowski.

