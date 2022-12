Tauron wydobycie podpisał dwie umowy z MAP. Chodzi m.in. o dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych Alert

– Tauron Wydobycie zawarł z Ministrem Aktywów Państwowych umowę o podwyższenie kapitału zakładowego spółki – poinformował Tauron. Spółka zarwała również umowę ze Skarbem Państwa. Chodzi o objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Tauron. Fot. Jędrzej Stachura

Dwie umowy w jednym czasie

We wtorek 20 grudnia, Tauron Wydobycie zawarł dwie umowy z ministrem aktywów państwowych, a także ze Skarbem Państwa. Pierwsza z umów mówi o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Drugie pakiet natomiast, mówi o dopłatach do redukcji zdolności produkcyjnych w 2022 roku.

– Dopłata do redukcji zdolności produkcyjnych Tauron Wydobycie nastąpi w formie podwyższenia kapitału zakładowego Tauron w zamian za wniesiony przez Skarb Państwa wkład niepieniężny w postaci skarbowych papierów wartościowych – obligacji skarbowych. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w ramach kapitału docelowego, na podstawie podjętej w dniu 20 grudnia 2022 roku uchwały zarządu Tauron Wydobycie – czytamy w komunikacie.

Wyjaśniono, że umowy zostały zawarte w ramach zaakceptowanego przez MAP wsparcia publicznego dla Tauron Wydobycie w formie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych w 2022 roku, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz rozporządzenia resortu w sprawie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw górniczych na 2022 roku.

Zgodnie z zawartymi umowami, kapitał zakładowy Tauron Wydobycie zostanie podwyższony w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, z kwoty 400 286 790 złotych o kwotę 10 złotych, czyli do kwoty 400 286 800 złotych, „poprzez emisję jednej imiennej, zwykłej akcji serii M o wartości nominalnej 10 złotych w zamian za wkład niepieniężny w postaci 203 603 sztuk obligacji”. Sprzedaż obligacji przez spółkę szacowana jest na zysk 177,6 mln złotych.

Do sprzedaży akcji dojdzie 31 grudnia 2022 roku. Wcześniej, Tauron zawarł warunkową umowę sprzedaży wszystkich akcji Tauron Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa. Wartość umowy wyniosła 1 złotych. To wtedy prezes Taurona Paweł Szczeszek poinformował, że konieczność wydzielenia kopalni ze struktur grupy jest spowodowana zaostrzającą się polityką instytucji finansowych zmierzających do dekarbonizacji swoich portfeli inwestycyjnych. Wpływa na to mają mieć regulacje Komisji Europejskiej.

Tauron/Maria Andrzejewska