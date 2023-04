Zona wokół gazoportu ma go chronić. Gaz-System tłumaczy decyzję wojewody Alert

Wojewoda Zachodniopomorski zdecydował o wyznaczeniu strefy zakazu wstępu do 200 m od terminalu LNG w Świnoujściu. Operator obiektu tłumaczy tę decyzję.

Metanowiec LNG Clean Ocean w Świnoujściu. Fot. PGNiG

– Gaz-System przyjmuje ze zrozumieniem decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego ustanawiającą czasowy zakaz przebywania na obszarze do 200 m od granicy nieruchomości, na której znajduje się Terminal LNG w Świnoujściu. Decyzja ta została podjęta dla zapewnienia ochrony Terminalu LNG, będącego obiektem strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – czytamy w komunikacie tej spółki.

– Terminal LNG w Świnoujściu odpowiada za dostawy ok. 30 procent obecnego krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny, który jest kluczowym surowcem dla polskiego przemysłu chemicznego oraz źródłem energii do produkcji prądu i ciepła dla milionów polskich gospodarstw. Dlatego kierując się kwestiami bezpieczeństwa energetycznego Polski rozumiemy uzasadnienie tej decyzji – podkreśla Gaz-System.

– GAZ-SYSTEM co roku do budżetu Miasta Świnoujście z tytułu podatku od nieruchomości odprowadza kwotę ponad 40 mln zł. Władze miasta mogą przeznaczyć te środki m.in. na rozwój infrastruktury i przestrzeni miejskiej oraz działania na rzecz mieszkańców. Począwszy od 2017 spółka (wcześniej jako Polskie LNG) wpłaciła do budżetu miasta ok. ćwierć miliarda zł. Po zakończeniu rozbudowy Terminalu wysokość corocznego podatku od nieruchomości wzrośnie szacunkowo o ok. 50% obecnej kwoty, czyli do ok. 60 mln zł rocznie – podaje operator gazoportu. – W tym samym okresie wysokość nakładów finansowych przekazanych na lokalne inwestycje infrastrukturalne w Świnoujściu wyniosła łącznie ok. 45 milionów złotych. GAZ-SYSTEM podtrzymuje swoje zobowiązanie, zgodnie z porozumieniem zawartym z miastem we wrześniu 2022 roku, do poniesienia kosztów związanych z zapewnieniem alternatywnych dróg dotarcia do świnoujskich atrakcji turystycznych.

– Spółka od wielu lat wspiera także finansowo świnoujskie inicjatywy kulturalne i historyczne oraz deklaruje kontynuowanie tych działań. Gaz-System jest stałym sponsorem świnoujskich atrakcji turystycznych. Tylko w 2022 roku Spółka udzieliła wsparcia sponsoringowego w regionie w wysokości 205 tysięcy złotych – wylicza Gaz-System.

Sabotaż gazociągów Nord Stream 1 i 2 z 26 września 2022 roku wywołał obawy o bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej Unii Europejskiej oraz NATO. Kraje członkowskie podejmują razem kolejne działania mające ochronić infrastrukturę, w tym strategiczną infrastrukturę energetyczną, przed atakami.

Gaz-System/Wojciech Jakóbik