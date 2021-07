Kiedy energetyka zarabia na giełdzie, związki zapowiadają manifestację Alert

fot. Maciej Dorosiński

Związkowcy z Solidarności w Grupie Tauron, którzy w ostatnich miesiącach kilkakrotnie protestowali przeciwko możliwym zmianom w strukturze Grupy i zarzucali jej zarządowi brak właściwego dialogu społecznego, zdecydowali o przeprowadzeniu kolejnej manifestacji. Odbędzie się ona w Katowicach lub Warszawie – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Decyzję w tej sprawie podjął Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, zapowiadając ujawnienie szczegółów protestu na przyszły tydzień. – Manifestacja będzie naszą odpowiedzią na piętrzące się problemy w Grupie Tauron Polska Energia, spowodowane kontrowersyjnymi decyzjami zarządu Grupy. Data i miejsce manifestacji zostaną ustalone niebawem. Przewidywane miejsce to katowicka siedziba Tauronu lub ministerstwo aktywów państwowych w Warszawie – poinformował szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki „S” Jarosław Grzesik, cytowany przez biuro prasowe śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Przedstawiciele Taurona nie skomentowali dotąd zapowiedzi związkowców – z prośbą o komentarz PAP zwróciła się w piątek do biura prasowego spółki.

Decyzja o zorganizowaniu manifestacji zapadła 22 lipca podczas spotkania szefa Sekretariatu z przedstawicielami prezydiów Krajowej Sekcji Energetyki „S” oraz Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni. Podczas spotkania ustalono również, że 30 lipca odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Sekretariatu, poświęconego sytuacji w branży energetycznej.

Energetyka rośnie o ponad trzy procent

PAP podaje, że tuż przed godz. 15.00 indeks branży energetycznej rośnie o ponad trzy procent. Wzrost rozpoczął się po serii komunikatów z PGE, Tauronu, Enei i Energi o zawarciu ze Skarbem Państwa porozumienia ws. wydzielenia aktywów węglowych.

Ok. godz. 14.55 PGE zwyżkuje o pięć procent do poziomu 9 zł, Tauron o ponad trzy procent do 3,30 zł, Enea o trzy procent do 3,60 zł, a Energa pozostaje bez zmian na 7,8 zł. Indeks sektora zwyżkuje o 3,4 procent.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura