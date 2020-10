Wiceminister klimatu o polskim celu OZE, ustawie offshore, strategii wodorowej i wsparciu dla biometanu (WIDEO) Energetyka

Wiceminister klimatu Ireneusz Zyska

W kulisach konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne. Filary i perspektywa rozwoju” pod patronatem BiznesAlert.pl wiceminister klimatu Ireneusz Zyska mówił o polskim celu OZE, ustawie offshore, strategii wodorowej i wsparciu dla biometanu.

Czy Polska spełni cel OZE?

Ireneusz Zyska został zapytany o to, czy Polska da radę wypełnić swój 15-procentowy cel udziału OZE. – Poczekajmy do przyszłego roku. Pod koniec roku będą znane dane statystyczne związane z zużyciem energii elektrycznej brutto z OZE. Paradoksalnie pandemia koronawirusa sprzyja. Wydaje mi się, że będziemy blisko, ale prawdopodobnie nie osiągniemy tego celu, mimo, że w tej chwili obserwujemy spektakularny boom inwestycyjny w fotowoltaice. Jesteśmy na bardzo dobrej ścieżce wzrostu i myślę, że Komisja Europejska doceni te starania, bo w ostatnim roku dynamika przyrostu mocy zainstalowanej jest bez precedensu. Dlatego nie obawiam się negatywnych konsekwencji nieosiągnięcia tego celu, tym bardziej, że inne państwa członkowskie, na przykład Niemcy, na pewno nie osiągną swojego celu OZE – zapewnił Zyska.

Prace nad ustawą offshore

– Jesteśmy na ostatnim etapie pracy nad ustawą offshore, w zeszłym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów przyjął ustawę i przekazał ją do pracy w ramach rządowej komisji prawniczej. Dążymy do tego, by w listopadzie ustawa została procedowana na posiedzeniu plenarnym sejmu. Wierzę, że do końca roku uda się ją przyjąć. Jako gospodarka potrzebujemy stabilizacji systemu elektroenergetycznego. Energetyka jądrowa daje szansę na to, byśmy mieli stabilne i stosunkowo tanie źródło, chociaż drogie w budowie. Będzie ono sprzyjać rozwojowi źródeł odnawialnych, w tym morskiej energetyki wiatrowej. Potencjał energetyki jądrowej na Bałtyku jest ogromny. Niektórzy szacują, że w polskiej strefie w perspektywie roku 2040-2050 może osiągnąć 20-30 GW mocy zainstalowanej. My w PEP2040 bardzo ostrożnie przyjęliśmy, że będzie to 11 GW. Będzie to duże źródło odnawialne, którego jeszcze nie mamy w polskim miksie, będą one też wykorzystane do produkcji zielonego wodoru przez elektrolizę – powiedział Zyska.

Strategia wodorowa

Wiceminister klimatu przybliżył również harmonogram prac nad strategią wodorową. – Wodór będzie miał zastosowanie w energetyce, transporcie i w gospodarstwach domowych. Prace nad strategią wodorową są bardzo zaawansowane. W Ministerstwie klimatu został powołany departament elektromobilności i gospodarki wodorowej, który nad tym pracuje. Prace realizujemy także w formie zespołu międzyresortowego pod auspicjami pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodorowej Krzysztofa Kubowa, spotykamy się z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju i innych ministerstw i spółek skarbu państwa, jak PKN Orlen, Lotos, PGNiG, Grupa Azoty, Węglokoks. Spółki te już produkują wodór i mają przygotowaną realizację dużych projektów wodorowych. Do zbudowania kompetencji na rynku powinniśmy wykorzystać szary i niebieski wodór, do czasu, kiedy główny komponent będzie oparty na odnawialnych źródłach energii. W tym roku strategia wodorowa będzie ogłoszona jako projekt, następnie zostanie przekazana do konsultacji publicznych, i w pierwszym kwartale przyszłego roku oczekujemy, że Rada Ministrów przyjmie ją jako oficjalny dokument rządowy. Na przełomie października i listopada projekt zostanie podany do wiadomości publicznej – powiedział Ireneusz Zyska.

Wsparcie dla biometanu

Ireneusz Zyska podkreślił, że biogazownie i biometanownie to wielka szansa dla polskiego rolnictwa, jeśli chodzi o obniżanie emisji gazów cieplarnianych: – To też kwestia wykorzystania osadów pościekowych. Potencjał jest ogromny; mówi się, że do 2030 roku moglibyśmy produkować nawet 7 mld m sześc. rocznie. Nawet jeśli to będzie tylko połowa, to będzie to wielki potencjał, który będzie służyć polskiej gospodarce do obniżenia emisji gazów cieplarnianych. To szansa na stworzenie przemysłu i wielu tysięcy miejsc pracy. Przygotowujemy kwestie związane ze specjalną taryfą dla biogazu, to również kwestia certyfikatów pochodzenia. W grudniu będziemy w stanie zakomunikować zasadnicze zręby rozwiązań dotyczących wsparcia produkcji biogazu – powiedział.

Opracował Michał Perzyński