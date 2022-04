Zyska: OZE w Polsce mają się dobrze, o czym świadczy ich wysoki udział w miksie energetycznym Energetyka

Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Fot. Bartłomiej Sawicki

– Opozycja mówi, że w obszarze OZE w Polsce nic się nie dzieje. Jest wręcz odwrotnie. Chcę powiedzieć samorządowcom, że osiągnęliśmy bardzo wysoki udział OZE w miksie energetycznym, jest to 18 procent we wszystkich technologiach odnawialnych – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska podczas posiedzenia komisji sejmowej.

Posiedzenie komisji sejmowej odbyło się 29 kwietnia 2022 roku (piątek) o godz. 10.00. Tematem spotkania były samorządy terytorialne i ich udział w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego oraz środowiskowego Polski. – W czasie pandemii uruchomiliśmy 7,4 GW mocy w OZE, dla porównania Elektrownia Bełchatów to 5 GW. Tutaj należą się słowa uznania dla polskich prosumentów, których jest już w Polsce ponad milion – powiedział Ireneusz Zyska.

– Sejm przyjął ustawę o ochronie projektów parasolowych. Jeśli chodzi o rozwój energetyki odnawialnej w oparciu o klastry energii, przygotowaliśmy dużą nowelizację ustawy o OZE, zawiera ona aktualizację dyrektywy RED II. Wprowadzamy rozwiązania, które mają sprawić, by klastry energii miały motywację ekonomiczną do rozwoju, i by było to bardziej opłacalne dla konsumentów. Celem podejmowanych działań jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i rozwój lokalnej przedsiębiorczości – zaznaczył.

– Wprowadzamy zachęty – im więcej będzie OZE w klastrze, tym lepsze bonusy związane z cenami i dystrybucją energii. Budynki należące do samorządu będą zachęcane do korzystania ze źródeł odnawialnych. Mam nadzieję, że również mieszkańcy gminy z większym zaufaniem będą budować klastry energii, które będą miały duży potencjał. Trzeba będzie zastosować również magazyny energii. Gdyby w każdym polskim powiecie działał dobrze zorganizowany klaster energetyczny, byłaby to zasadnicza zmiana w Polsce. Dzięki temu moglibyśmy zaoszczędzić do 20 procent energii biernej w systemie energetycznym, co zwiększyłoby nasze bezpieczeństwo energetyczne – podkreślił.

Wiceminister klimatu i środowiska powiedział, że ostateczny kształt nowelizacji zostanie przedstawiony po przeanalizowaniu wszystkich uwag. – Wpłynęło ponad tysiąc uwag, które będziemy musieli rozpatrzyć. Potem ustawa trafi pod obrady Sejmu, i mamy nadzieję, że zostanie ona przyjęta w tym roku, byśmy mogli wdrażać przepisy w życie od pierwszego stycznia 2023 roku – dodał Zyska.

Opracowali Michał Perzyński i Jędrzej Stachura