Niemieccy Liberałowie chcą nowego atomu na niby

Na konferencji partyjnej niemieckich liberałów FDP, mimo odmiennych uzgodnień koalicji rządowej, do której należy FDP, pojawił się wniosek za budową nowych elektrowni jądrowych.

Niemiecka gazeta Die Welt widzi w tym logiczną konsekwencję, którą Liberałowie wyciągnęli ze złych wyników wyborów do senatu w Berlinie. Liberałowie będą musieli opuścić tę izbę, bo nie przekroczyli progu wyborczego. W swojej grupie wyborców FDP straciła, po tym jak zgodziła się na kompromisy w koalicji rządowej. Dlatego partia chce odzyskać swój profil ideologiczny, stawiając na pozorowany konflikt wewnątrz koalicji rządzącej dotyczący trzech tematów. Chodzi o elektrownie jądrowe, które FDP popiera, silniki spalinowe oraz bardziej restrykcyjną politykę migracyjną.

FDP nie jest zbyt niepokorna w koalicji i zwykle zgadza się na propozycje kanclerza Olafa Scholza z SPD. Die Welt przytacza przykład przedłużenia funkcjonowania elektrowni jądrowych także po 15 kwietnia. Tu Liberałowie ucichli całkowicie a tu mogliby się rzeczywiście sprzeciwić szefowi rządu. Natomiast łatwiej jest im szastać nierealnymi wnioskami, które się i tak nie spełnią, ale mają na celu zrobić wrażenie na wyborcach. Koalicja rządząca Niemcami postanowiła, że trzy ostatnie elektrownie jądrowe zostaną wyłączone z końcem roku 2022, ale dwie z nich zostaną w rezerwie do 15 kwietnia i mogłyby w przydatku niedoboru prądu dostarczyć prąd do sieci przesyłowej. Do takiej sytuacji jednak nie doszło tej zimy.

