Dodatkowy gaz dla Baltic Pipe z Danii będzie później Alert

Total, operator największego złoża gazu ziemnego w Danii ogłosił dzisiaj, że wznowienie wydobycia gazu z odnowionej platformy Tyra na Morzu Północnym zostanie przesunięte z pierwszego lipca 2022 roku na pierwszy czerwca 2023 roku. Wówczas z tego złoża miały rozpocząć się dostawy gazu dla PGNiG przez Baltic Pipe. Umowa z duńskim Orsted przewidywała jednak takie możliwości. Wolumen dostaw z tego złoża dla Polski ma wynieść ponad miliard metrów sześc. od 2023 roku. Przepustowość zarezerwowana przez PGNiG to 8,3 mld m sześc.

Ponownie wydobycie gazu przesunięte o rok

Wpływ na przełożenie daty ponownego uruchomienia złoża miały lokalne ograniczenia regulacyjne, a także zamknięcie kilku stoczni, w których budowane są nowe o platformy dla złoża Tyra. Koronawirus wywarł duży wpływ na globalny łańcuch dostaw, który dostarcza podstawowe komponenty do nowych platform. W połączeniu z faktem, że prace instalacyjne na Morzu Północnym można prowadzić tylko w sezonie letnim, instalacja czterech nowych platform została przełożona z 2021 roku na okno instalacyjne w 2022 roku. Termin zakończenia przebudowy złoża Tyra został zatem zmieniony z pierwszego lipca 2022 roku na a pierwszy czerwca 2023. Koszt inwestycji projektu Tyra pozostaje niezmieniony.

– Późniejsze uruchomienie złoża Tyra jest konsekwencją koronawirusa, co oznacza, że ​​musimy przełożyć prace na kolejny sezon letni i na instalację nowych platform na polu Tyra. Przez całą pandemię zapewniliśmy postęp w wielu równoległych działaniach z naciskiem na zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, a w sierpniu udało nam się osiągnąć ważny kamień milowy w postaci demontażu starych platform Tyra po zmobilizowaniu kilkuset pracowników na polu Tyra. Ściśle współpracowaliśmy z wieloma naszymi podwykonawcami i wykorzystaliśmy każdą okazję, aby zoptymalizować wiele zintegrowanych i równoległych działań projektowych, od produkcji po logistykę i instalację. Dzięki tak ogromnemu wysiłkowi jesteśmy gotowi do uruchomienia nowej Tyry 1 czerwca 2023 roku – Mówi Morten Hesselager Pedersen, dyrektor projektu Tyra Reconstruction.

Złoże Tyra

Total jest operatorem złoża Tyra w ramach partnerstwa DUC (43,2 procent), a pozostałe udziały mają Noreco (36,8 procent) i North Sea Fund (20 procent). Rekonstrukcja pola Tyra jest konieczna ze względu na naturalne zapadnięcie się złoża kredy na polu po wielu latach eksploatacji, które doprowadziło do obsunięcia się platformy na około pięć metrów w ciągu ostatnich 30 lat. Zmniejszyło to odległość między morzem a pokładem platform. Tyra jest największym polem gazu ziemnego w Danii, które stanowi centrum wydobycia i eksportu gazu. To łącznie 90 procent całego wydobycia gazu w Danii. Gazu ziemnego wydobywanego na duńskim Morzu Północnym. Produkcja i eksport ze złoża zostały tymczasowo zamknięte we wrześniu 2019 roku. Przebudowa złoża Tyra obejmuje likwidację, ponowne wykorzystanie, i likwidacja starych platform Tyra. Projekt zakłada także wydłużenie podstaw platformy o dodatkowe 13 metrów. Dzięki tym zabiegom Tyra może osiągnąć szczytowy poziom wydobycia surowca, odpowiadający 60 000 baryłek dziennie.

Dania bezpieczna. Pomoże Baltic Pipe

Operator sieci przesyłowej w Danii, firma Energinet.dk podkreśla, że odbudowa złoża Tyra trwa już ponad rok, a sytuacja na rynku gazu w Danii jest stabilna. – Duńskie zapasy gazu są pełne i gotowe do zaopatrzenia rynku w nadchodzącą zimę. Uczestnicy rynku już zarezerwowali wystarczające zdolności magazynowe i transportowe, aby móc zaopatrywać zarówno Danię, jak i Szwecję do 2022 roku. Na podstawie pozytywnych doświadczeń jesteśmy przekonani, że rynek również odpowiednio zareaguje i zarezerwuje zdolności magazynowe i transportowe, aby móc zaopatrywać Danię i Szwecja do czerwca 2023 roku, kiedy wznowione będzie wydobycie ze złoża Tyra0 podkreśla Jeppe Danø, kierownik działu odpowiedzialnego za gaz w Energinet.dk. – Dodatkowo dzięki projektowi Baltic Pipe od października 2022 roku będziemy mieli nowe duże źródło dostaw do Danii z Norwegii, co jeszcze bardziej poprawi bezpieczeństwo dostaw w Danii, także w okresie modernizacji złoża Tyra. Wreszcie, wraz ze wzrostem produkcji biogazu, w Danii do prawie 22 procent konsumpcji gazu, duński system może być samowystarczalny po 2020 roku, a produkcja biogazu również wzrośnie do 2023 roku. – mówi Jeppe Danø. Warto przypomnieć, że przepustowość Baltic Pipe to 10 mld m sześc. rocznie, z czego PGNiG zarezerwował 8,3 mld m sześc.

Dania jest zaopatrywana w gaz z Niemiec, duńskich magazynów gazu i mniejszych pól na Morzu Północnym. Rośnie także krajowa produkcja biogazu. – Niemcy są centralnym węzłem dostaw na europejskie rynki gazu, w tym do Danii i Szwecji. Duńskie magazyny gazu są pełne i mogą zaopatrywać Danię i Szwecję w okresie zimowym. Produkcja biogazu gwałtownie rośnie i odgrywa obecnie ważną rolę w bezpieczeństwie dostaw w Danii. Energinet zintensyfikował wysiłki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i zapobiegania awariom dostaw na rynku gazu już w 2017 roku, kiedy stało się jasne, że platforma Tyra wymaga odbudowy. Ten wysiłek zapobiegawczy jest obecnie przedłużany do 2023 roku – podkreśla Energinet.dk.

Co z dostawami dla Baltic Pipe?

Przypomnijmy, że gaz z tego złoża ma także zasilić od 2023 roku gazociąg Baltic Pipe. PGNiG Supply & Trading spółka z Grupy PGNiG podpisała w październiku umowę na zakup gazu ziemnego od duńskiej firmy Ørsted Kontrakt miał obowiązywać od pierwszego stycznia 2023 roku do pierwszego października 2028 roku, a jego całkowity wolumen to około 6,4 mld m sześc. gazu, co daje ponad miliard metrów sześc. rocznie. Zgodnie z zapisami uwzględnionymi w umowie, zakup gazu ziemnego przez PST uzależniony jest od wydobycia gazu w duńskiej części Morza Północnego, z uwzględnieniem produkcji na złożu Tyra, z którego ma pochodzić większość nabywanego przez PST gazu ziemnego. Umowa przewidywała więc możliwe przesunięcia.

Energinet.dk/jv.dk/Noreco/Bartłomiej Sawicki