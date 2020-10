Duńczycy sprzedadzą PGNiG gaz na potrzeby Baltic Pipe Alert

Duński Ørsted zawarł wieloletnią umowę sprzedaży gazu ziemnego z polskim PGNiG Supply & Trading. Zgodnie z umową w latach 2023-2028 Ørsted będzie odsprzedawać część gazu ziemnego wydobywanego w duńskiej części Morza Północnego.

Dywersyfikacja gazu dzięki Duńczykom

Od połowy 2022 roku spodziewane jest wznowienie wydobycia gazu na złożu Tyra znajdującego się na Morzu Północnym. Dzięki temu znacznie zwiększy się wydobycie gazu w Danii, które będzie przekraczać jej zapotrzebowanie. W tym samym czasie, znacznie ma zwiększyć się duńska produkcja biometanu. W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 1 października 2028 roku PGNiG Supply & Trading spodziewa się zakupu ok. 70 TWh gazu ziemnego (ok. 6,4 mld m sześc. – red.), który Ørsted kupuje z duńskiej części Morza Północnego.

Duńska Agencja Energii spodziewa się, że produkcja gazu na Morzu Północnym wyniesie w przyszłości ok. 234 TWh, produkcja biogazu ma wynieść ok. 46 TWh, a łączne zużycie gazu w Danii ma wynieść ok. 115 TWh w tym samym okresie. W ramach długoterminowych umów na zakup gazu, Ørsted kupuje część gazu ziemnego wydobywanego przez Dansk Undergrunds Consortium w duńskiej części Morza Północnego.

– Budujemy bezpieczeństwo energetyczne, tego dotyczy umowa z duńską firmą Orsted. Umowa pozwoli na sprowadzanie gazu od 1 stycznia 2023 do października 2027 roku. Chodzi o złoże Tura na Morzu Północnym, które było wykorzystywane przez 35 lat. Od zeszłego roku złoże to jest modernizowane, co ma potrwać do 2022 roku. Orsted to największa duńska spółka energetyczna. Firma ta osiąga podobne do PGNiG przychody, wynoszące około 9 mld euro – powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński na briefingu prasowym.

– Nie ukrywamy, że ta umowa pozwoli nam na sprowadzanie gazu kiedy zakończy się umowa z Gazpromem. Dzięki tej umowie będziemy mogli korzystać z gazu duńskiego. Będziemy mogli go sprowadzać do Polski przez Baltic Pipe, sprzedawać na rynku niemieckim, a nawet sprowadzać go przez Niemcy – powiedział.

– Umowa da nam dodatkowy miliard m sześc. gazu rocznie, co zapewni nam bezpieczeństwo energetyczne – zaznaczył prezes PGNiG.

– Równolegle do rozwoju działalności na rynkach północnej Europy, PGNiG wzmacnia swoją obecność na hurtowych rynkach gazu Europy Środkowo-Wschodniej. W 2020 roku spółka rozpoczęła handel gazem w Czechach i na Słowacji i w najbliższym czasie planuje wejść na rynek węgierski. Poprzez oddział w Londynie, PGNiG rozwija kompetencje w obszarze obrotu LNG. W ciągu ostatnich trzech lat PGNIG zrealizowało liczne transakcje spotowe i średnioterminowe na dostawy gazu skroplonego zapewniając Grupie PGNiG widoczną pozycję na dynamicznie rosnącym rynku międzynarodowego handlu LNG. – czytamy w oświadczeniu PGNiG

Orsted/Mariusz Marszałkowski

AKTUALIZACJA: 21 października 2020 r., godz. 13.05; dodano wypowiedź prezesa PGNiG