Błaszczak: Ukraina potrzebuje czołgów dla co najmniej brygady Alert

Mam nadzieje, że Niemcy dołączą do szerszej koalicji państw, które chce przekazać czołgi Ukrainie. Ukraina potrzebuje ich znacznie więcej niż kompania. Musi ich być co najmniej dla jednej brygady – powiedział podczas oświadczenia dla mediów wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Mariusz Błaszczak / fot. MSWiA

– Z naszej strony należy wspierać Ukrainę i to robimy konsekwentnie, od czasu zanim doszło do inwazji Rosji na Ukrainę. Są państwa realnie pomagające, a są takie, które markują pomoc. Tylko realna pomoc ma znaczenie. W przeciwnym razie czekają nas złe perspektywy. Czeka nas imperium rosyjskie. Nie możemy na to pozwolić. Rosja dopuszcza się zbrodni wojennych m.in. na cywilach – powiedział wicepremier.

– Koalicja państw ma znaczenie. Kompania czołgów nie spowoduje wygrania wojny. Ukraina powinna być wsparta czołgami w sile co najmniej brygady. Koalicja państw jest potrzebna, aby wesprzeć Ukrainę. Dziś przedstawiłem polską propozycję przekazania kompanii czołgów Leopard. Jutro również ją przekaże w szerszym gronie 50 państw. Liczę, że Niemcy, jako producenci tych czołgów przyłączą się do tej koalicji – dodał Błaszczak.

Polska ustami prezydenta Dudy ogłosiła, że zamierza przekazać Ukrainie kompanię (14 – przyp. red.) czołgów Leopard 2. Ma to się odbyć w szerszej koalicji. Państwa te muszą uzyskać zgodę Niemiec na przekazanie czołgów jako ich producent.

Mariusz Marszałkowski