Dąbrowski: Nie będzie transformacji energetycznej bez realnej polityki klimatycznej Atom

Wojciech Dąbrowski prezes PGE. Fot.: PGE/Twitter

– Nikt nie zatrzyma transformacji energetyki w kierunku źródeł odnawialnych. Ale w obecnej sytuacji, poza uznaniem specyfiki krajów takich jak Polska, trzeba wziąć także pod uwagę tempo zmian. Bez urealnienia polityki klimatycznej transformacja energetyczna się nie uda – powiedział prezes Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski w rozmowie z tygodnikiem Sieci.

Prezes PGE przyznał w rozmowie z tygodnikiem Sieci, że nie rozpatruje zmiany w polityce Niemiec i Unii Europejskiej w kategoriach osobistej satysfakcji. – Rzeczywiście jako Polska mówiliśmy o tym od dawna. Wreszcie zgodził się z nami nawet przewodniczący Frans Timmermans. Obecna sytuacja pokazała dobitnie, że zmiany są potrzebne, ale przechodzenie od paliw kopalnych na inne źródła energii musi się odbyć w rozsądnym tempie. Wojna na Ukrainie zmienia priorytety polityki międzynarodowej, także te dotyczące energetyki. To przecież jest element bezpieczeństwa każdego z krajów Europy, a wojna, z dnia na dzień, doprowadziła do koniecznej rewizji planów i skłoniła do refleksji nad tym, co warunkuje nasze bezpieczeństwo energetyczne – powiedział Dąbrowski.

Zdaniem prezesa, nie można zatrzymać transformacji energetyki w kierunku źródeł odnawialnych. – Ale w obecnej sytuacji, poza uznaniem specyfiki krajów takich jak Polska, trzeba wziąć także pod uwagę tempo zmian. Natomiast w dłuższej perspektywie transformacja z wykorzystaniem OZE i energii jądrowej, w obecnej sytuacji, jest moim zdaniem jedyną drogą do osiągnięcia nie tylko neutralności klimatycznej, lecz również bezpieczeństwa energetycznego. Może się okazać, że tak jak już słyszymy w wypowiedziach europejskich polityków, trzeba będzie wydłużyć czas wykorzystania węgla i szykować się do przejścia na OZE z pominięciem lub przy niewielkim udziale gazu. Równolegle muszą powstać duże bloki jądrowe w Polsce, aby zapewnić nam stabilne źródła wytwarzania energii elektrycznej stanowiące o bezpieczeństwie energetycznym. Węgiel oczywiście będzie ważnym elementem energetyki, ale trzeba zdecydowanie przyspieszyć rozwój OZE, przede wszystkim jak najszybciej wybudować duże moce offshore. I jednocześnie muszą powstać wielkoskalowe magazyny energii przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej – stwierdził.

Opracował Jędrzej Stachura