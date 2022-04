Dąbrowski: Polska będzie rozwijać OZE, ale nadal potrzebuje węgla Energetyka

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Fot. BiznesAlert.pl

– Wojna w Ukrainie pokazała, jak ważna jest suwerenność energetyczna. Polska energetyka będzie szła w kierunku OZE, ale żeby być suwerennym energetycznie, musimy opierać się na własnych surowcach, czyli węglu kamiennym i brunatnym – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski podczas Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022.

Prezes PGE stwierdził, że od transformacji energetycznej nie ma odwrotu. – Oczekują tego od nas nasi klienci. Aczkolwiek bezpieczeństwo energetyczne stoi dzisiaj na pierwszym miejscu. Toczą się prace, by w przyszłości całkowicie wyeliminować dostawy gazu z kierunku wschodniego. Zakładamy, że renesans węgla jest przejściowy. Pamiętajmy, że OZE są niestabilne, musi być bezpieczeństwo produkcji w podstawie – powiedział.

– Dla nas jako inwestorów ważne jest, żeby na naszych inwestycjach jak najwięcej zyskały polskie firmy. Jeśli Polska chce być jednym z liderów transformacji energetycznej, potrzebne są programy na budowę wielkoskalowych magazynów energii. Dostosowanie samego ciepłownictwa do Fit For 55 będzie kosztowało 300 mld złotych. PGE apeluje o to, by uznano w UE polski sposób na transformację. Gospodarka unijna musi być konkurencyjna, trzeba zważyć wszystkie interesy i zaplanować mądrą transformację – podkreślił prezes PGE.

Opracował Michał Perzyński