Dwie trzecie Niemców chce ocalenia atomu w przeddzień pogrzebu Alert

Niemcy wyłączają 15 kwietnia ostatnie elektrownie jądrowe. Dwie trzecie ankietowanych obywateli niemieckich opowiada się jednak za ich utrzymaniem w sieci.

Elektrownia jądrowa Fessenheim. Fot. Wikimedia Commons

Ostatni sondaż YouGov przeprowadzony przez niemiecką agencję prasową DPA pokauzuje, że dwie trzecie ankietowanych opowiada się za utrzymaniem trzech ostatnich elektrowni jądrowych w Niemczech po okresie przejściowym kończącym się 15 kwietnia. 32 procent z nich chce wydłużenia ich pracy na ograniczony czas a 26 procent domaga się z kolei całkowitego porzucenia atomu.

Nobliści i naukowcy apelują do kanclerza Olafa Scholza o utrzymanie elektrowni jądrowych, uczestnicy manifestacji w Berlinie zaplanowanej na 15 kwietnia, także z udziałem Polaków z FOTA4CLIMATE, a także autorzy apelu w portalu Politico, politycy z Niemiec i Francji.

Aurore Berge z partii Renesans we Francji oraz Christian Durr z liberalnej FDP w Niemczech napisali tekst do Politico, w którym apelują o wykorzystanie energetyki jądrowej do realizacji unijnego celu neutralności klimatycznej w 2050 roku. – Jeśli zgodzilibyśmy się co do użycia energetyki jądrowej w Europie, pokazalibyśmy dalszą solidarność i zmniejszylibyśmy swą zależność od reżimów autokratycznych. Ponadto moglibyśmy zagwarantować bardziej przyjazne klimatowi i stabilne dostawy energii w Europie, przy tym współpracując na rzecz dalszego rozwoju źródeł odnawialnych – czytamy w ich apelu opublikowanym w dniu zaplanowanego wyłączenia atomu w Niemczech.

Niemcy miały wyłączyć cały atom do końca 2022 roku, ale kryzys energetyczny podsycany przez rosyjski Gazprom zmusił ich do wydłużenia pracy ocalałych bloków Isar 2, Neckarwestheim oraz Emsland na cały sezon grzewczy, kiedy rośnie zapotrzebowanie na gaz w energetyce. Rząd niemiecki ocenia jednak, że nie opłaca się rezygnować z planu wyłączenia elektrowni jądrowych, bo zapewnił dywersyfikację dostaw gazu z pomocą pięciu gazoportów pływających FSRU.

Clean Energy Wire/Politico/Wojciech Jakóbik