Energa chce inwestować fotowoltaikę i offshore. Wytworzyła ponad połowę energii ze źródeł odnawialnych Alert

Farma Wiatrowa Przykona, Energa, Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Ponad połowa energii ze źródeł odnawialnych

Energa podaje, że wytworzyła w pierwszym półroczu 2020 roku 53 procent energii z OZE. Udział odnawialnych źródeł w łącznej produkcji brutto Grupy Energa w drugim kwartale tego roku wzrósł do 47 procent wobec 36 procent rok wcześniej. W pierwszym kwartale było to 57 procent. Farmy wiatrowe zwiększyły produkcję energii z 80 do 93 GWh. Zużycie węgla w drugim kwartale spadło o ok. 41 procent, a w całym półroczu o ok. 38 procent rok do roku.

Magazyn energii

Trwa druga, ostatnia faza testów hybrydowego magazynu energii przy farmie wiatrowej Bystra na Pomorzu o docelowej mocy 6 MW i pojemności nominalnej 27 MWh. Energa tłumaczy, że będzie to największy obiekt tego typu w Polsce i jeden z większych na świecie. Testy tego magazynu energii wraz z niezbędnymi pomiarami elektrycznymi są prowadzone zdalnie z pomocą partnera japońskiego Hitachi. Z powodu pandemii harmonogram projektu uległ wydłużeniu. W czerwcu 2020 roku Energa złożyła zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku magazynu energii do stosownego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Przykona już pracuje

Energa zakończyła w drugim kwartale tego roku testy eksploatacyjnych farmy wiatrowej Przykona oraz odebrała turbiny od duńskiego Vestasa, a także uzyskała pozwolenie na użytkowanie tej farmy. Obiekt o mocy 31 MW z zakontraktowanym odbiorem energii do 2034 roku został przekazany do eksploatacji. Zapadła też decyzja o rozszerzeniu koncesji Energi na wytwarzanie energii o farmę w Przykonie oraz rozpoczęcie sprzedaży energii zaoferowanej w aukcji w deklarowanym terminie, a więc od 1 lipca 2020 roku.

Gryf bliżej budowy

Energa złożyła wniosek wraz z projektem o pozwolenie na budowę wyprowadzenia mocy z instalacji fotowoltaicznej Gryf. – Rozważamy udział farmy fotowoltaicznej Gryf w tegorocznej aukcji. Rozważamy także udział w niej szeregu inwestycji do mocy 1 MW – powiedział wiceprezes Bartłomiej Marchut. Farma fotowoltaiczna Gryf ma powstać w gminie Przykona i osiągnąć moc ok. 20 MW. Energa ma już pozwolenie na jej budowę.

Pozostałe projekty Energi

Energa złożyła także projekt aplikacyjny innowacyjnego fundamentu pod morskie turbiny wiatrowe do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Bierze także udział w przygotowaniu projektu stopnia wodnego na Wiśle, którego częścią jest elektrownia wodna o mocy 60 MW. Mogłaby ona zostać oddana do użytku najwcześniej w 2028 roku. Energa renegocjowała również warunki umów na dostawy biomasy spółkom Energa Elektrownie Ostrołęka (EEO) oraz Energa Kogeneracja (EKO) – zmniejszenie ceny biomasy odpowiednio o 14 procent i ok. 3,6 procent.

Bartłomiej Sawicki