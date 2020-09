Europosłowie przeciwko budowie Nord Stream 2

Parlament Europejski fot. CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP

Ponad 50 europosłów podpisało się pod listem otwartym w sprawie zablokowania dalszej budowy gazociągu Nord Stream 2. Europosłowie napisali list w związku z prawdopodobnym otruciem lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego.

– Nie chcemy, by zwiększana była zależność Europy od dostaw rosyjskiej energii i nie chcemy pozwolić, by Rosja korzystała z wpływów z takiego eksportu energii do Unii Europejskiej i finansowała swoją agresywną politykę – czytamy w oświadczeniu europosłów.

Europosłowie w liście zauważyli, że Parlament Europejski wielokrotnie w przeszłości apelował o wstrzymanie budowy tego kontrowersyjnego gazociągu. Sygnatariusze podkreślili, że zyski ze sprzedaży surowców energetycznych do Europy finansują agresywną politykę zagraniczną Rosji wobec jej sąsiadów. Próba zabójstwa Aleksieja Nawalnego przelała czarę goryczy.

We don’t want to allow Russia to benefit from the proceeds of energy export to the EU in order to finance its aggressive policies. STOP #NordStream2 pic.twitter.com/atJolsrDsY

— Anna Fotyga – Biuro Poselskie (@AnnaFotyga_PE) September 5, 2020