Marszałkowski: Wszystkie główne surowce energetyczne drożeją na świecie Energetyka

Fot. Freepik.com.

W programie „Byk i Niedźwiedź” TVN24 redaktor BiznesAlert.pl Mariusz Marszałkowski mówił o tym, jak Władimir Putin szachuje gazem, co przekłada się na portfele Polaków.

W programie „Byk i Niedźwiedź” rozkładamy stopy procentowe na czynniki pierwsze. O ile wzrośnie rata kredytu? Także o tym, jak Władimir Putin szachuje gazem, co przekłada się na nasze portfele. Karolina Baca-Pogorzelska z Outriders i Mariusz Marszałkowski z BiznesAlert.pl wyjaśniają, jak gra polityczna wpływa na ceny gazu w naszych mieszkaniach. Czy uda się ustabilizować ceny tego surowca? I dlaczego na rynku surowcowym dzieje się nieciekawie?

– To nie jest kwestia tylko gazu ziemnego, to jest kwestia energii elektrycznej, węgla, ropy naftowej. Wszystkie główne surowce energetyczne drożeją na świecie. To jest związane z wieloma czynnikami – powiedział Mariusz Marszałkowski.

Jak dodał, niemieckie dane pokazują, że w porównaniu do ubiegłego roku mamy 20 procent mniej wietrzy okres w Europie, co oznacza mniejszą generację energii elektrycznej z wiatru. Przypomniał również, że rynek energetyczny też nie jest wolny od spekulacji i pewne symptomy potencjału wzbogacenia się na gazie można było zaobserwować już w maju, czerwcu.

Materiał wideo: tutaj.

Źródło: TVN24.pl