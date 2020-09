Eksport Gazpromu ma spaść o prawie jedną piątą i zbliżyć się do granicy rentowności Alert

Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr

Ministerstwo rozwoju gospodarczego Rosji prognozuje eksport gazu Gazpromu do Europy i Chin w 2020 roku niższy niż ta spółka. Spadek w porównaniu z zeszłym rokiem ma sięgnąć 18 procent. Średnia cena ma się zbliżyć do granicy rentowności.

Resort przewiduje, że Gazprom wyśle wtedy 149 mld m sześc. podczas gdy ta firma przewiduje 199,2 mld m sześc. Prognoza resortu jest niższa o 12,5 procent od firmowej i o 18 procent niższa od wyniku z 2019 roku. Wynik ma być wyższy biorąc pod uwagę kraje Wspólnoty Niepodległych Państw i sięgnąć 184,4 mld m sześc., czyli 16,4 procent mniej niż rok wcześniej i 22 procent mniej od prognozy z zeszłego roku. Ministerstwo przewiduje w 2023 roku wzrost eksportu do 240,5 mld m sześc., czyli o 9 procent w porównaniu z 2019 rokiem, gdy nastąpi rekonwalescencja po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa.

Wirus to jedna z przyczyn spadku eksportu Gazpromu. Inne to ciepła zima i zapełnienie magazynów europejskich jeszcze przed wakacjami w 77 procentach. Zwykle ten poziom jest osiągany we wrześniu. Po wakacjach były one wypełnione już w 94,5 procentach.

Średnia cena gazu Gazpromu ma spaść. Według Fitch surowiec sprzedawany poza Wspólnotę Niepodległych Państw ma kosztować średnio 119 dolarów za 1000 m sześc. w 2020 roku. To spadek o 44 procent w porównaniu z 211 dolarami za tę samą ilość w 2019 roku. Średnia cena eksportowa w czerwcu 2020 roku wyniosła 86,2 dolary za 1000 m sześc. Granica opłacalności eksportu gazu rosyjskiego do Europy to około 100 dolarów za 1000 m sześc.

Różnice szacunków ministerstwa rozwoju gospodarczego i Gazpromu mogą wynikać z różnych założeń. Resort ma bardziej umiarkowaną prognozę zapotrzebowania na gaz w Europie i bierze pod uwagę tylko dostawy gazociągowe, bez LNG, który według rozmówców RBK może dodać 7-10 mld m sześc. do wyliczeń. Udział gazu rosyjskiego w dostawach LNG do Europy wyniósł w 2019 roku 38,3 procent.

RBK/Wojciech Jakóbik