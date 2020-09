Greenpeace domaga się transformacji energetycznej od PGE, spółka odpowiada Alert

Greenpeace prostowało przed siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej. Zdaniem organizacji, największa spółka elektroenergetyczna neguje kryzys klimatyczny.

Protest Greenpeace

Przedstawiciele organizacji pojawili się przed siedzibą PGE z ośmiometrowym transparentem, na którym znalazła się przerobiona reklama koncernu z hasłem „Mamy energię do negowania kryzysu klimatycznego”. – Akcja miała być komentarzem do oficjalnej odpowiedzi spółki córki PGE – PGE GiEK – na pozew klimatyczny fundacji Greenpeace, w której największy emitent w Polsce zaprzecza naukowemu konsensusowi w sprawie zmiany klimatu. Aktywistki i aktywiści domagają się od prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego wzięcia odpowiedzialności za strategię całej grupy PGE i pilnego wyznaczenia daty odejścia PGE od węgla na rok 2030 – czytamy w komunikacie organizacji.

W marcu Greenpeace złożył pozew klimatyczny przeciwko spółce PGE GiEK, będącej właścicielem m.in. elektrowni Bełchatów – największej elektrowni węglowej w Unii Europejskiej. W pozwie ekolodzy domagają się, aby spółka natychmiast zaprzestała nowych inwestycji węglowych oraz by do 2030 roku osiągnęła zerową emisję z działających zakładów opalanych węglem. – Zamiast klarownej strategii odchodzenia od węgla, w odpowiedzi PGE GiEK na pozew znalazły się zaskakujące stwierdzenia negujące stanowisko i konsensus nauki w sprawie zmiany klimatu, przeczące faktowi przyczyniania się PGE GiEK, największego emitenta gazów cieplarnianych w Polsce, do kryzysu klimatycznego, a także nie znajdujące odzwierciedlenia w rzeczywistości stwierdzenia jakoby działalność PGE GiEK służyła środowisku – podaje organizacja.

Z kolei Polska Grupa Energetyczna przekonuje, że sama zmierza w stronę zielonych technologii, ale ponad 90 procent wytwarzanej przez nią energii nadal pochodzi z węgla. Zdaniem PGE GiEK transformacja energetyczna powinna mieć charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny. – Takie podejście umożliwi górniczo-energetycznym regionom równomierne rozłożenie nakładów inwestycyjnych w szerszej perspektywie czasowej, optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału przemysłowego i stopniowe budowanie nowego charakteru gospodarczego górniczo-energetycznych regionów – podaje PGE. Przykładem mają być plany związane z przyszłością Kompleksu Bełchatów w kontekście Zielonego Ładu UE do 2050 roku.

Transformacja Bełchatowa oczami PGE

Elektrownia Bełchatów, której moc zainstalowana sięga 5,1 GW w przyszłości ma stać się miejscem rozwoju fotowoltaiki. Ten etap ma rozpocząć inwestycja w 60 MW mocy. Instalacja ma zacząć funkcjonować w 2022 roku. Fotowoltaikę PGE chce wspomóc wiatr w pobliskich elektrowniach wiatrowych, jak Góra Kamieńsk, a w przyszłości Góra Szczerców o dodatkowej mocy 70 MW.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna chce uwzględnić w transformacji regionu potencjału OZE (wiatr, fotowoltaika), a także możliwości termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Przy pełnym wykorzystaniu potencjału OZE i ITPOE (instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii, moc zainstalowana w kompleksie bełchatowskim ma osiągnąć poziom ok. 6,7 procent, a produkcja energii elektrycznej jedynie ok. 1,5 proc. stanu z 2018 roku. – Dlatego w celu optymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury przesyłowej wysokich napięć, dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz uwzględniając specyfikę rejonu bełchatowskiego, transformacja powinna również uwzględniać budowę niskoemisyjnych, wielkoskalowych i stabilnych źródeł energii – argumentuje spółka.

Inwestycje

Pod koniec 2019 roku spółka podpisała z PGE Energia Odnawialna umowę o współpracy przy budowie instalacji fotowoltaicznych o powierzchni blisko 100 ha przy Elektrowni Bełchatów. Planowana inwestycja fotowoltaiczna pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną OZE w Grupie PGE o 60 MW. PGE Energia Odnawialna wydzierżawi od PGE GiEK grunty o łącznej powierzchni 94,21 ha, na których zbuduje jedną z największych w kraju instalację fotowoltaiczną znajdującą się w pobliżu elektrowni węglowej. Pod inwestycję trafią tereny położone w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów.

PGE przekonuje, że jest liderem sektora OZE w Polsce. Przedsięwzięcie, które powstanie na terenie bełchatowskiego kompleksu energetycznego, będzie częścią realizowanego w Grupie PGE Programu PV, którego celem jest osiągnięcie do 2030 roku ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej. Ponadto, to PGE GiEK dysponuje łącznie czterema lokalizacjami w bełchatowskim kompleksie energetycznym, które w przyszłości mogą zostać przeznaczone pod budowę instalacji PV. PGE rozważa także Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów z Odzyskiem Energii (ITPOE) „Waste to Energy” na terenie kompleksu bełchatowskiego. – Za budową ITPOE przemawia także możliwość pozyskania preferencyjnego finansowania, w tym również z funduszy JTF (Just Transition Fund – Funduszu Sprawiedliwej Transformacji) – przekonuje koncern. Polska Grupa Energetyczna zapewnia, że jesienią tego roku pojawi się nowa strategia spółki, która ma uwzględniać zmiany w otoczeniu prawnym, krajowym jak i międzynarodowym, w tym politykę klimatyczną UE.

