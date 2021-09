Enea prezentuje wyniki za I półrocze 2021 roku (RELACJA) Energetyka

Konferencja wynikowa Grupy Enea. Fot. BiznesAlert.pl.

Zapraszamy na relację na żywo z konferencji prasowej Grupy Enea, na której spółka przedstawi wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2021 roku. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

12:50

Konferencja wynikowa za pierwsze półrocze 2021 roku dobiegła końca. Dziękujemy za śledzenie relacji i zapraszamy na kolejne!

12:48

– Co do cen energii wszystko zależy od taryfy URE. Odnosząc się do tego co pojawia się w przestrzeni publicznej, my jesteśmy takiego samego zdania. Nie będę podawał procentowego wzrostu, tez będziemy składać wnioski o zwiększenie taryfy. Nie ukrywam, że bylibyśmy zainteresowanie wzrostem cen energii o 40 procent, to pomogłoby nam przetrwać ten trudny okres. Mamy podpisana z Gaz Systemem umowę przyłączeniowa na 2,12 GW mocy wytwórczej, jest projektowane przyłącze o długości ok 24 km, z gazociągu budowanego z Gaz systemem. Pierwsze podanie gazu jest planowane na 2025 rok z ewentualnym przesunięciem na rok 2026. Obecnie prowadzimy badania czy będziemy repowering opierać na 3 czy na 2 nowych turbinach gazowych – zapowiedział prezes Grupy Enea Paweł Szczeszek.

12:35

– Każda ze spółek NABE ma inną drogę, natomiast cel jest jeden. Nie zgłaszamy, żadnych uwag do terminu oblikowany przez MAP, czyli II lub III kwartał przyszłego roku i robimy wszystko aby się w tym zmieścić. Elektrownia Połaniec łącznie z blokiem biomasowym trafi do NABE. Ze względu na zaprojektowanie tej elektrowni niemożliwe jest rozdzielenie tych dwóch bloków. Teoretycznie taka możliwość mogłaby być w elektrowni Kozienice blok 11 mógłby stanowić instalację wyspową, jednak cala Elektrownia Kozienice równie trafi do NABE – powiedział prezes Grupy Enea Paweł Szczeszek.

Prezes @Grupa_Enea Paweł Szczeszek: #ElektrowniaPołaniec łącznie z blokiem biomasowym trafi do NABE. Niemożliwe jest rozdzielenie tych dwóch bloków. Teoretycznie taka możliwość mogłaby być wprowadzona w elektrowni Kozienice blok 11 mógłby stanowić instalację wyspową | #WynikiEnei pic.twitter.com/w2H6ixk7kS — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) September 17, 2021

12:31

– Cały czas kontraktujemy uprawnienia do emisji C02. W pierwszym półroczu 2021 roku wydaliśmy na ten cel 1,2 mld złotych – powiedział wiceprezes Grupy Enea Rafał Mucha w odpowiedzi na pytanie redaktora BiznesAlert.pl Mariusza Marszałkowskiego. – My przyjęliśmy negatywną prognozę, że ceny mogą zwiększyć się jeszcze bardziej co przełożyło się na zmiany strategii, która została przyjęta wcale nie tak dawno, bo w 2019. Jednak wzrost cen uprawnień o 3 razy, powoduje, że musieliśmy przemodelować inwestycje. Te inwestycje, które w 2019 roku miały być kluczowe, dziś są jedynie rozwiązaniem pozwalającym nam przetrwać – dodał prezes Grupy Enea Paweł Szczeszek.



12:28

– Analizujemy rozwiązania techniczne związane z repoweringiem bloku 200 MW w elektrowni Kozienice i zastąpieniem go gazem ziemnym. Decyzje powinniśmy podjąć jak najszybciej – zapowiedział prezes Grupy Enea Paweł Szczeszek.

12:22

– Stale szukamy optymalizacji, tam gdzie znajdujemy taką możliwość to tak robimy. Będziemy zwiększać nakłady inwestycyjne w inwestycje, tak aby ten poziom był w kwocie z 2020 roku. Podpisaliśmy na początku roku porozumienie z PGE i Tauronem i zamierzamy wspólnie wystąpić o koncesje – dodał prezes Grupy Enea Paweł Szczeszek.

12:15

– W okresie pandemii 2021 roku radzimy sobie całkiem dobrze jak na warunki, w którym przyszło nam działać. Przychody wzrosły rok do roku o 10 procent. Wynik EBITDA, który w pierwszym półroczu wyniósł 1,6 mld złotych, jest zgodny z oczekiwaniami. Prognozy okazały się sprawdzone, podtrzymujemy, że będzie to nieco niższy wynik niż w 2020 roku. Zdarzenia jednorazowe, które zanotowaliśmy w 2021 roku i jednorazowe w 2020 roku zamazują nieco ogólny wynik netto osiągnięty przez spółkę – zaznaczył wiceprezes Grupy Enea Rafał Mucha.

📊 🗨 Wiceprezes @Grupa_Enea Rafał Mucha: Przychody wzrosły rok do roku o 🔟 procent. Wynik EBITDA, który w pierwszym półroczu wyniósł 1,6 mld złotych jest zgodny z oczekiwaniami | #WynikiEnei pic.twitter.com/CEPIfmfGKe — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) September 17, 2021

12:11

– Produkcja energii netto wzrosła o 16 procent do poziomu 12,1 TWh. Jedynym źródłem generacji energii GK Enea, która odnotowała spadki rok do roku była generacja energii z OZE. Zwiększeniu uległy wolumeny sprzedaży zarówno w grupie klientów biznesowych jak i indywidualnych. W przypadku klientów biznesowych wzrost wyniósł 19 procent, w przypadku klientów indywidualnych 5 procent – dodał prezes Grupy Enea Paweł Szczeszek.

📈 📢 Prezes @Grupa_Enea Paweł Szczeszek: Produkcja energii netto wzrosła o 16 procent do poziomu 12,1 TWh. Jedynym źródłem generacji energii GK Enea, która odnotowała spadki rok do roku była generacja energii z #OZE | #EnergiaElektryczna #WynikiEnei pic.twitter.com/joTgAoUbiq — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) September 17, 2021

12:05

– Zwiększyliśmy wydobycie i sprzedaż węgla o ponad 30 procent rok do roku ze względu na surową zimę, ale także ze względu na mniejsze wytwarzanie energii z OZE. Ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły od początku co najmniej trzykrotnie. Obecne ceny uprawnień przekraczają ponad 65 euro za tonę – powiedział prezes Grupy Enea Paweł Szczeszek.

🗨 Zwiększyliśmy wydobycie i sprzedaż węgla o ponad 30 procent rok do roku ze względu na surową zimę, ale także ze względu na mniejsze wytwarzanie energii z #OZE – powiedział prezes @Grupa_Enea Paweł Szczeszek | #WynikiEnei #górnictwo pic.twitter.com/6ogeDGWZUj — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) September 17, 2021

12:00

Konferencja wynikowa Grupy Enea rozpoczęła się. Zachęcamy do śledzenia relacji.