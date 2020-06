Guibourge-Czetwertyński: Tworząc prawo klimatyczne należy pamiętać o narażonych na skutki transformacji energetycznej Energetyka

Adam Guibourge-Czetwertyński, wiceminister klimatu. Fot. BiznesAlert.pl

Propozycje zaostrzenia norm redukcji emisji Co2 i nowego prawa klimatycznego muszą uwzględniać najbardziej narażonych na transformację energetyczną – powiedział wiceminister klimatu Adam Guibourge-Czetwertyński podczas webinarium „The 2030 Climate Target Plan”.

Nowe propozycje powinny uwzględniać narażonych na transformację energetyczną

Jestem zaskoczony jak sprawnie, w tych trudnych czasach, idą prace w radzie i wymiana myśli o neutralności klimatycznej. Termin wrześniowy dotyczący przyjęcia prawa klimatycznego jest ważny z kilku powodów, po pierwsze ze względu na prace w Parlamencie Europejskim, a po drugie ze względu na ogłoszoną przez Komisję ocenę wpływu celu redukcji emisji CO2 na 2030 rok, która ma zupełnie nowe znaczenie w warunkach pandemii – powiedział wiceminister klimatu.

– Teraz jest istotne, żeby propozycje nie stanowiły dodatkowego ciężaru dla najbardziej narażonych obywateli, którzy już teraz mierzą się z trudną sytuacją ekonomiczną. W dyskusji o celu na 2030 rok i o prawie klimatycznym, ważne jest, żeby zwrócić uwagę na konieczne środki, przede wszystkim prawne, ale również finansowe. W Brukseli mamy tendencję, aby tracić czas i energię na rozmowy o samych celach zamiast skupić się na tym, co praktycznie powinniśmy zrobić, żeby osiągnąć te cele. Taka dyskusja jest jeszcze ważniejsza, gdy zbliżamy się do celu neutralności klimatycznej – powiedział wiceminister klimatu.

Neutralność klimatyczna to nie tylko energetyka

Jego zdaniem krajom członkowskim coraz trudniej będzie wdrażać jednostronne działania bez koordynacji na poziomie europejskim. – Żeby osiągnąć neutralność klimatyczną, potrzebne będą działania we wszystkich sektorach. Musimy też patrzeć na globalny kontekst naszych działań i na to, co robią nasi partnerzy na całym świecie – w tym kontekście trzeba zadbać o konkurencyjność naszej gospodarki oraz o to, aby nasze działania nie były jednostronne i żeby inni gracze na świecie robili to samo – powiedział.

Opracował Michał Perzyński