Hiszpańska firma inwestuje w offshore na wodach Tajwanu

Hiszpańska firma BlueFloat Energy wchodzi na wody Tajwanu z ruchomą farmą wiatrową. Planowana moc projektu to 1 GW.

Na wodach Tajwanu powstała pływająca farma wiatrowa. Jest to inwestycja hiszpańskiej firmy BlueFloat Energy, która specjalizuje się w energetyce morskiej. Nazwa przedsięwzięcia to „Wind of September” i znajduje się 25 kilometrów od wybrzeża Hsinchu. Cała infrastruktura zajmuje 125 kilometrów kwadratowych, ma głębokość 70-80 metrów i planowaną moc 1GW.

Dyrektor generalny Carlos Martin podkreśla, że mimo różnic w organizacji infrastruktury i strategii rozwoju farm stałych i pływających, są one równoległymi gałęziami przemysłu. – Inwestycja w energetykę morską w Tajwanie to droga dla szybszej transformacji energetycznej i zwiększenia miejsc pracy – bezpośrednio na platformach, jak i nawiązanie współpracy z lokalnymi dostawcami oraz partnerami – powiedział.

