Indyjska rafineria Rosnieftu została odcięta od płatności

Państwowy Bank Indii (ang. State Bank of India, SBI) wstrzymał transakcje handlowe i walutowe Nayara Energy, której udziałowcem jest Rosnieft. Jak podaje Economic Times jest to spowodowane obawą przed sankcjami USA i Unii Europejskiej, które zostały nałożone za handel rosyjską ropą.

Dziennik powołuje się na źródło bliskie sprawy, pragnące zachować anonimowość, informuje, że nie jest to decyzja ze strony rządu. Każdy bank samodzielnie podjął decyzję jak poradzić sobie z widmem sankcji. SBI według informatora zaprzestało przetwarzać transakcje Nayara.

Jak w rozmowie z Biznes Alert wyjaśniał Tymon Pastucha w Indiach problemy z przetwarzaniem ropy, są tematem politycznym.

– W przypadku Indii jest to decyzja polityczna. Spółki energetyczne, po uchwaleniu ostatniego pakietu unijnych sankcji, skierowały pytanie do władz o to jak powinny postąpić. Pierwszą reakcję rządu na unijne restrykcje była deklaracja, że nie akceptują jednostronnych sankcji, które ich zdaniem są niezgodne z prawem międzynarodowym i rzekomo godzą w bezpieczeństwo energetyczne Indii. Po […] decyzji Trumpa kalkulacje te mogą się zmienić – wyjaśnia rozmówca Biznes Alert.

Rosyjska rafineria

W spółce głównymi udziałowcami jest Rosnieft i włosko-rosyjskie konsorcjum złożone z włoskiej Hara Capital Sarl i rosyjskiego United Capital Partners. Oba podmioty dysponują pakietem akcji w wysokości 49,13 procent.

Spółka posiada rafinerię Vadinar, której wydajność jest na poziomie 400 tysięcy baryłek dziennie. Rafineria na skutek problemów z dostawami i logistyką ograniczyła produkcję i sprzedaż zagranicę.

Sankcje biją w Nayare

W lipcu Unia Europejska wprowadziła 18. pakiet sankcji. W którym obniżyła cenę maksymalną za baryłkę ropy z 60 dolarów do 47,6. Dodatkowo nałożyła sankcje na podmioty trzecie, które handlują produktem powstałym z przetworzonej rosyjskiej ropy. Dodatkowo Donald Trump wprowadził 25-procentowe cła na Indie, za zakup rosyjskiej ropy i broni. Tym samym łączny podatek na produkt z Indii w USA wynosi 50 procent.

Na skutek sankcji Nayara doświadczyła problemu z wynajęciem tankowców, a Microsoft przestał świadczyć usługi odcinając spółkę od danych i narzędzi.

Unijne sankcje na państwa trzecie wejdą w życie po półrocznym okresie przejściowym. Natomiast cła Trumpa zaczną obowiązywać 27 sierpnia.

Economic Times / Business Standard / Biznes Alert / Marcin Karwowski