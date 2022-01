Już co drugi mieszkaniec Torunia korzysta z ciepła sieciowego Alert

Elektrociepłownia PGE Toruń. Fot. PGE EC

W 2021 roku aż 56 toruńskich budynków, o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło ponad 7 MWt, zostało przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGE Toruń. Ponad połowa z nich to nowo powstałe obiekty. Pozostałe to budynki, których właściciele zdecydowali się zmienić sposób ogrzewania i podgrzania wody na ciepło sieciowe. Obecnie, co drugi mieszkaniec Torunia korzysta z ciepła sieciowego produkowanego w elektrociepłowni gazowej PGE Toruń wynika z badania przeprowadzonego przez PBS metodą CATI w sierpniu 2021 roku.

Inwestycje PGE Energia Ciepła w Toruniu

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, co roku buduje kolejne odcinki sieci ciepłowniczej, aby coraz więcej osób mogło korzystać z ciepła sieciowego. Tylko w 2021 roku powstały 2,5 km nowych ciepłociągów i 4 km sieci zostały wymienione na nowe preizolowane. – W ciągu ostatnich 6 lat przyłączyliśmy do sieci ciepłowniczej 500 budynków, o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło blisko 70 MWt. Decyzje właścicieli o wyborze ciepła sieciowego, produkowanego w elektrociepłowni gazowej to dowód coraz większej świadomości ekologicznej mieszkańców Torunia. Cykliczne modernizacje sieci ciepłowniczej, zastępowanie ciepłem sieciowym lokalnych pieców i kotłowni węglowych, będących szczególnie w okresie zimowym przyczyną smogu, powodują, że torunianie mogą oddychać coraz czystszym powietrzem – mówi Robert Kowalski, prezes zarządu PGE Toruń.

PGE EC podaje, że corocznie niemal 100 procent nowych budynków powstających w Toruniu w obrębie sieci ciepłowniczej jest do niej przyłączanych. – Ciepło sieciowe to najlepszy sposób na ograniczenie dymiących kominów w każdym mieście, bo w miejscu podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej nie ma emisji – nie powstaje żaden komin, który jest charakterystyczny dla kotłowni przydomowych – czytamy w komunikacie.

Spółka przypomina, że 2021 roku do sieci ciepłowniczej przyłączono, m.in. nowy budynek Centrum Medycyny Weterynarii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Młyny na ul. Dworcowej, należące do Urzędu Marszałkowskiego, kamienice na Starówce i Bydgoskim Przedmieściu. – Szczególnie intensywne prace rozwojowe prowadzone są od 2012 r. na obszarze toruńskiego osiedla JAR, który ma duży potencjał rozwojowy. Kolejni developerzy projektują budynki mieszkalne, które będą zasilane ciepłem sieciowym. Szacowany potencjał obszaru JAR (pod względem zapotrzebowania na moc cieplną) to ponad 20 MW dla osiedla mieszkaniowego oraz około 15 MW dla części przemysłowej. Na tym terenie zbudowanych zostało już ponad 11 kilometrów sieci ciepłowniczych. W ubiegłym roku przyłączono tam kolejnych 13 budynków wielorodzinnych – podaje PGE EC.

PGE Energia Ciepła/Michał Perzyński