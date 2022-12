KOBIZE: Ceny uprawnień do emisji CO2 będą rosnąć do poziomu 90 euro Alert

Potencjał wzrostowy cen uprawnień do emisji CO2 wyczerpie się dopiero na poziomie ok. 90 euro – ocenił w raporcie Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Komin w Elektrowni Kozienice. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Ceny uprawnień do emisji

– Początek listopada stał pod znakiem kontynuacji spadków cen uprawnień do emisji rozpoczętych pod koniec października br. Dalszą wyprzedaż uprawnień zatrzymał dopiero poziom 72-73 euro, który dwukrotnie został przetestowany przez rynek. Wybronienie tej technicznie kluczowej linii wsparcia było sygnałem do wzrostów i zmiany ruchu kierunkowego dla cen uprawnień – napisano w raporcie.

– Ostatecznym potwierdzeniem ruchu wzrostowego było wybicie linii oporu na poziomie 76 euro w ostatnim tygodniu listopada. To pozwoliło kupującym wywindować ceny uprawnień do poziomu bliskiego 85 euro i zakończyć listopad solidnym akcentem wzrostowym. Formacja flagi kształtująca się na wykresie pozwala sądzić, że potencjał wzrostowy wyczerpie się dopiero na poziomie ok. 90 euro – dodano.

Statystycznie, ceny uprawnień EUA na rynku spot giełd ICE oraz EEX w listopadzie 2022 roku wzrosły z 79,68 do 84,55 euro/EUA. Średnia ważona cena EUA z 22 transakcyjnych dni listopada wyniosła 76,08 euro/EUA. Łączny wolumen obrotów na giełdach ICE i EEX na rynku kasowym wyniósł ok. 62,1 mln uprawnień.

KOBIZE/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński