Kochanowski: Nowe Prawo Energetyczne pozwoli magazynom energii zaistnieć na rynku Energetyka

Magazyn energii Younicos. Fot. Centrica

Rząd przyjął nowelizację Prawa Energetycznego. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Według PIME jeżeli nie będzie dużo uwag, to jest szansa, że w tym roku będziemy mieli przepisy o rynku usług magazynowania energii. Byłoby to przełomowa decyzja dla nowej branży, która przez wiele lat czekała na regulacje pozwalające wejść z usługami magazynowania energii na rynek.

– Cieszy nas, że ten ruszyliśmy z miejsca z przepisami dla magazynowania energii elektrycznej. Cieszy nas też, że wszystkie propozycje, które w ramach konsultacji społecznych zgłosiliśmy znalazły się w ustawie. Jeżeli Sejm przyjmie ustawę jeszcze w tym roku, to będziemy świadkami pojawienia się na krajowym rynku wielu inwestycji w magazyny energii. Nowe regulacje zdejmują wiele niepotrzebnych barier kosztowych, które dotychczas zniechęcały do inwestowania w magazyny energii elektrycznej. Projekt ustawy m.in. likwiduje podwójne pobieranie opłat dystrybucyjnych i przesyłowych – za energię pobraną z sieci do magazynu i oddaną z magazynu do sieci. To pierwszy krok, który pozwala magazynom energii elektrycznej zaistnieć na rynku i otwiera też wiele innych rynkowych możliwości m.in. zwiększenia elastyczności systemu, stabilizacji pracy OZE czy uruchomienia nowych modeli biznesowych na rynku energii. Kolejnym krokiem będzie stworzenie katalogu usług regulacyjnych i ich wycena, usług które mogą świadczyć magazyny energii elektrycznej operatorom dystrybucyjnym (OSD) – powiedział Krzysztof Kochanowski, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Magazynowania Energii i Elektromobilności – PIME.

Źródło: PIME