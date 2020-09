Komisja przedstawi podniesiony cel redukcji emisji CO2. Energetyka może mieć drożej Alert

Ursula von der Leyen. Źródło: Flickr

Komisja europejska ma przedstawić propozycję podniesienia celu redukcji emisji CO2 w ramach polityki klimatycznej 16 września. Wcześniej przedstawi też strategię budowy morskiej energetyki wiatrowej i metanową, a także raport o stanie Unii Energetycznej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma przedstawić nowy cel redukcji emisji CO2 podczas wystąpienia poświęconego dorocznemu raportowi o stanie Unii Energetycznej.

Podniesienie celu redukcyjnego z 40 do 50-55 procent w 2030 roku może przynieść konieczność ręcznego podniesienia cen uprawnień do emisji CO2 w ramach systemu EU ETS, w sprawie którego jest planowana nowa legislacja. Będzie to oznaczać wzrost kosztów energetyki emisyjnej, a więc konwencjonalnej, wykorzystującej paliwa kopalne. Polityka klimatyczna zmierza do jej zastąpienia Odnawialnymi Źródłami Energii, które są bezemisyjne.

Komisja Europejska/Wojciech Jakóbik