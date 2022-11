Komisja zaproponuje rozwiązanie, dzięki któremu będzie można skonfiskować rosyjskie aktywa Alert

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w środę prace nad międzynarodowym porozumieniem umożliwiającym konfiskatę zamrożonych rosyjskich aktywów. Uzyskane tą drogą pieniądze miałyby zostać wykorzystane na wypłatę odszkodowań dla Ukrainy.

Ursula von der Leyen fot. Parlament Europejski

Pieniądze rosyjskich oligarchów na odbudowę Ukrainy?

– Rosja musi również zapłacić finansowo za zniszczenia, które spowodowała. Szkody poniesione przez Ukrainę szacuje się na 600 mld euro. Rosja i jej oligarchowie muszą zrekompensować Ukrainie szkody i pokryć koszty odbudowy kraju – czytamy w oświadczeniu szefowej KE.

– Mamy środki, by zmusić Rosję do zapłaty. Zablokowaliśmy 300 miliardów euro rezerw Rosyjskiego Banku Centralnego i zamroziliśmy 19 miliardów euro należących do rosyjskich oligarchów. W krótkim okresie moglibyśmy wspólnie z naszymi partnerami stworzyć strukturę do zarządzania tymi funduszami i ich inwestowania. Pieniądze przeznaczylibyśmy wtedy na Ukrainę – podkreśliła von der Leyen.

Zapowiedziała w związku z tym prace nad międzynarodowym porozumieniem, które stworzy ramy prawne dla osiągnięcia tego celu. – Przerażające zbrodnie Rosji nie pozostaną bezkarne – zadeklarowała przewodnicząca Komisji, przypominając, że według szacunków do tej pory zginęło ponad 20 tys. cywilów i 100 tys. ukraińskich żołnierzy.

Von der Leyen zaproponowała też powołanie specjalnego trybunału, wspieranego przez ONZ, w celu zbadania i ścigania zbrodni rosyjskich na Ukrainie.

– Jesteśmy gotowi rozpocząć współpracę ze społecznością międzynarodową, aby uzyskać jak najszersze międzynarodowe wsparcie dla tego wyspecjalizowanego sądu – oznajmiła szefowa KE.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński