Rząd nie wie kiedy otrzyma środki z Krajowego Planu Odbudowy

– Jeżeli ktoś pyta, czy w ogóle do wypłaty środków dojdzie, to dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzialnie tego potwierdzić lub temu zaprzeczyć – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda o Krajowym Planie Odbudowy w rozmowie z wpolityce.pl.

Waldemar Buda fot. MFIPR

– Nie jest możliwym wskazanie jakiegoś konkretnego terminu przekazania tych środków, ponieważ jednostronnie pozostaje to w rękach Komisji Europejskiej. Głosy, jakie płyną z ust różnych przedstawicieli KE, nie napawają optymizmem, przynajmniej jeśli chodzi o termin wypłaty środków. Powinniśmy się ich spodziewać za kilka miesięcy, ale preteksty czy inne mniej lub bardziej istotne przyczyny mogą ten proces przewlekać – powiedział minister Buda we wpolityce.pl.

– Zrobiliśmy bardzo dużo, woli z naszej strony, by porozumieć się z KE, było bardzo dużo – na co wskazał w wywiadzie dla „Sieci” prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jeżeli umowa ze strony KE nie będzie dotrzymana, to można powiedzieć, że traktaty, porozumienia, dokumenty nie mają żadnej wagi w relacjach z UE i za każdym razem można podejmować w oderwaniu od nich arbitralną, sprzeczną z wcześniejszymi ustaleniami i prawem decyzję.

– Możemy wejść w fazę polityki obstrukcyjnej i wzajemnie utrudniać sobie funkcjonowanie w ramach UE. Myślę jednak, że KE powinna widzieć podstawowe zagrożenia i wyzwania, które stoją przed całą Europą i odsiewać sprawy, które są z punktu widzenia europejskiego kompletnie nieistotne. W sytuacji trudnej jesieni z punktu widzenia energetycznego, wojny na Ukrainie, relacji geopolitycznych Chiny-USA-Tajwan, powinniśmy jak jedna pięść zmierzać do wspólnych celów. Małością UE, KE, będzie zajmowanie się sprawami drugorzędnymi, kwestią tego, czy sędzia może kwestionować status innego sędziego. Cały czas liczymy, że tak nie będzie, chociaż wysyłane sygnały nie napawają optymizmem – powiedział minister.

Krajowy Plan Odbudowy to program pożyczek i grantów, które w sektorze energetyki i zielonego transportu miały dać Polsce ponad 25 mld złotych inwestycji. Ministerstwo finansów szacuje, że plany przedstawione w polskim KPO wymagały przekazania czterech mld zł w 2022 roku. Te środki nie zostały dotąd wypłacone przez spory o reformę sądownictwa w Polsce.

Wpolityce.pl/Wojciech Jakóbik