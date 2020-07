Kurtyka: Negocjacje budżetu unijnego nie zamkną się szybko Środowisko

Minister klimatu Michał Kurtyka. Fot. Ministerstwo klimatu

W zeszłym tygodniu przewodniczący Rady UE zaproponował warunkowy dostęp do środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma zależeć od poparcia neutralności klimatycznej na poziomie krajowym. O stanowisko w sprawie BiznesAlert.pl zapytał Ministerstwo Klimatu

Na łamach BiznesAlert.pl informowaliśmy, że przewodniczący Rady UE Charles Michel przedstawił w piątek (10 lipca) propozycję dotyczącą projektu budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Zaproponowano możliwości korzystania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale pod warunkiem poparcia celu neutralności klimatycznej do 2050 roku na poziomie krajowym, nie europejskim. Podczas konferencji prasowej ministerstwa klimatu spytaliśmy się o stanowisko w sprawie oraz czy jest ryzyko, że Polska może nie otrzymać dofinansowania oraz czy Polska planuje przyjąć cel neutralności klimatycznej na poziomie krajowym.

Minister Klimatu Michał Kurtyka wskazał, że Polska opiera się wspólnie z partnerami unijnymi na konkluzjach Rady Europejskiej z zeszłego roku. – Przypomnijmy, że te konkluzje powiedziały, że wszystkie 28 państw unijnych zgadza się do tego, żeby dążyć do neutralności klimatycznej na poziomie Unii Europejskiej do 2050 roku. Natomiast pozostałych naszych 27 partnerów, bo wtedy Wielka Brytania była jeszcze częścią Unii Europejskiej, uznało inną sytuację Polski, jeśli chodzi o punkt startu. Stąd dla Polski ten horyzont czasowy nie został przyjęty jako horyzont, który ma nas wspólnie dotyczyć z pozostałymi państwami – powiedział minister klimatu. – Nie zmienia to faktu, że przyczyniamy się również przez takie programy jak Mój Prąd do tego, żeby iść w kierunku czystej energii. Natomiast jeżeli chodzi o negocjacje budżetu unijnego, to nie spodziewałbym się, ze one zamkną się szybko, mamy spotkanie Rady Europejskiej w tym tygodniu, na którym będzie nas reprezentował premier Matusz Morawiecki – dodał przedstawiciel resortu. – Natomiast obecnie widać, jak wiele kontrowersji po stronie innych państw, mamy dyskusję o płatnikach i formę budżetu, jeśli chodzi o skalę środków zaangażowanych na działania rozbudowy post-COVID-owej, Wydaje, ze będzie tutaj dużo dyskusji i trudno jest w tym momencie przesądzać, w jaki sposób one się zakończą – wyjaśnił w odpowiedzi na pytania BiznesAlert.pl minister Michał Kurtyka.

Opracowała Patrycja Rapacka